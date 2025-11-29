Agencias

Angy Fernández matiza sus palabras sobre el bullying que sufrió Maxi Iglesias en 'FoQ'

Guardar

Maxi Iglesias desvelaba hace unas semanas haber sido víctima de bullying durante su etapa en el colegio y también en el rodaje de la serie 'Física o química', lo que supuso un gran revuelo mediática porque era la primera vez que comentaba que su primera experiencia como actor no fue cómo pensaba la mayoría.

Su compañera Angy Fernández fue una de las primeras en reaccionar a las declaraciones del intérprete y comentó en 'Espejo Público' estar apenada por conocer las vivencias de este, pero aseguró también no haber sido consciente de ello.

Europa Press ha podido hablar con ella sobre esto y ha reconocido que "las palabras que dije no fueron las correctas, pero obviamente, si mi compañero sintió que sufrió eso, yo nunca le invalidaría". Eso sí, recalcaba que "yo no sabía que él había sentido eso, para mí fue sorprendente y lo que me dio pena es que luego la gente hablara" y no entendieran que dijese que no venía a cuento.

La actriz recalcaba que es bueno que el actor haya hablado de ello públicamente porque "yo soy la primera que hablo de cómo me siento y si mi compañero se ha sentido así" está bien que lo ha expuesto, aunque dejaba claro que "yo no he formado parte de eso".

Además, desvelaba que "le mandé un mensaje y le voy a mandar otro, voy a insistirle" porque "yo le quiero mucho y espero que él no se haya sentido mal por estas declaraciones", ya que "nunca le invalidaría y no invalidaría a nadie que hable de cómo se siente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un tribunal de Rusia condena a cadena perpetua a ocho personas por el ataque en 2022 contra el puente de Crimea

El juzgado, situado en Rostov del Don, determinó la responsabilidad de los sentenciados en el atentado contra el viaducto de Kerch en octubre de 2022, tras una investigación que involucró cargos por terrorismo y contrabando de explosivos, reportó Interfax

Un tribunal de Rusia condena

Mumbrú celebra su vuelta con Alemania: "Me siento de nuevo entrenador"

Mumbrú celebra su vuelta con

El 'efecto Dudamel' agota entradas en su visita al Palau con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela

La expectación por el regreso del afamado director venezolano al Palau de la Música ha generado una demanda sin precedentes, con localidades agotadas semanas antes del concierto que ofrecerá junto a jóvenes talentos en una emblemática cita musical valenciana

El 'efecto Dudamel' agota entradas

Amor Romeira ve contradicciones en el testimonio de Isa Pantoja

Amor Romeira ve contradicciones en

OpenAI niega su responsabilidad en el suicidio de un menor y culpa al "uso indebido" de ChatGPT

La empresa tecnológica sostiene que el adolescente vulneró las condiciones de uso al utilizar la herramienta sin autorización parental e insiste en que el sistema recomendó en reiteradas ocasiones buscar apoyo profesional, reforzando así su posición en el litigio

Infobae