Angy Fernández matiza sus palabras sobre el bullying que sufrió Maxi Iglesias en 'FoQ'

Maxi Iglesias desvelaba hace unas semanas haber sido víctima de bullying durante su etapa en el colegio y también en el rodaje de la serie 'Física o química', lo que supuso un gran revuelo mediática porque era la primera vez que comentaba que su primera experiencia como actor no fue cómo pensaba la mayoría.

Su compañera Angy Fernández fue una de las primeras en reaccionar a las declaraciones del intérprete y comentó en 'Espejo Público' estar apenada por conocer las vivencias de este, pero aseguró también no haber sido consciente de ello.

Europa Press ha podido hablar con ella sobre esto y ha reconocido que "las palabras que dije no fueron las correctas, pero obviamente, si mi compañero sintió que sufrió eso, yo nunca le invalidaría". Eso sí, recalcaba que "yo no sabía que él había sentido eso, para mí fue sorprendente y lo que me dio pena es que luego la gente hablara" y no entendieran que dijese que no venía a cuento.

La actriz recalcaba que es bueno que el actor haya hablado de ello públicamente porque "yo soy la primera que hablo de cómo me siento y si mi compañero se ha sentido así" está bien que lo ha expuesto, aunque dejaba claro que "yo no he formado parte de eso".

Además, desvelaba que "le mandé un mensaje y le voy a mandar otro, voy a insistirle" porque "yo le quiero mucho y espero que él no se haya sentido mal por estas declaraciones", ya que "nunca le invalidaría y no invalidaría a nadie que hable de cómo se siente".