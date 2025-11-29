Agencias

Amin Maalouf recibe el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la FIL de Guadalajara

Guardar

El escritor franco-libanés Amin Maalouf ha recibido el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, abierta este sábado y que se prolongará hasta el domingo 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor.

Maalouf, tras una 'laudatio' del escritor Jorge Volpi, ha agradecido el galardón y ha dicho que el mundo atraviesa "una época desconcertante, a veces incluso aterradora", pero al mismo tiempo uno de los periodos más fascinantes que ha vivido la Humanidad, y ha considerado que la literatura es más necesaria que nunca.

Ha asegurado que su gran pasión es "observar el curso del mundo", que ha dicho que nunca se ha debilitado, y que le ha proporcionado alegrías pero también tristezas y decepciones como con las guerras, la voz casi inaudible de las organizaciones internacionales y el retroceso del universalismo y la democracia.

El jurado destacó en la concesión por unanimidad del premio que Maalouf "tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea porque explora con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno" y por una de las voces más importante de la actualidad.

La FIL ha premiado a Maalouf porque en sus novelas y ensayos explora la memoria y el exilio y da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas; por su pensamiento humanista, crítico y generoso, y por recordar que "la esperanza reside en el reconocimiento de las herencias compartidas".

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances se entrega como reconocimiento a una obra de creación en cualquier género literario y desde su primera edición, en 1991, lo han recibido Nicanor Parra, Ida Vitale, Mircea Cartarescu, Emmanuel Carrère y Margo Glantz, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La SEC investiga a Jefferies por el asesoramiento relativo a la quebrada empresa de automoción First Brands

El organismo regulador estadounidense busca determinar si Jefferies informó adecuadamente a los partícipes de su fondo Point Bonita sobre riesgos ligados a la automotriz, cuya quiebra impactó en una cartera valorada en miles de millones de dólares

La SEC investiga a Jefferies

El Rayo Vallecano malgasta su ventaja en Bratislava

La escuadra madrileña sufrió su primer tropiezo en la Conference League tras desaprovechar la oportunidad de asegurar la clasificación directa, ahora comparte el grupo de la pelea por avanzar mientras el Slovan sumó su primera victoria continental

El Rayo Vallecano malgasta su

Crónica del Dinamarca - España, 64-74

La escuadra dirigida por Chus Mateo logró una trabajada victoria en su estreno como seleccionador, con una sólida defensa y destacadas actuaciones individuales, afianzando sus opciones en la fase inicial y preparando el siguiente choque ante Georgia

Crónica del Dinamarca - España,

Madrid acogerá el próximo jueves la XIII cumbre bilateral con Marruecos

El encuentro, que reunirá altas autoridades de ambos países, se produce tras intensos avances diplomáticos y comerciales, así como recientes gestos de acercamiento entre Madrid y Rabat, en medio de expectativas por posibles acuerdos sobre cooperación económica y fronteriza

Madrid acogerá el próximo jueves

Venezuela denuncia la "amenaza colonialista" y la nueva "agresión" de Trump por cerrar su espacio aéreo

Venezuela denuncia la "amenaza colonialista"