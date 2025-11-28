Un problema técnico obliga a CME a suspender la negociación del mercado de futuros

El grupo estadounidense CME, el principal operador mundial de mercados de derivados financieros y materias primas, ha suspendido la negociación de futuros, divisas y 'commodities' en sus plataformas como consecuencia de un fallo técnico en los centros de datos del proveedor de infraestructura digital CyrusOne.

"Debido a un problema de refrigeración en los centros de datos de CyrusOne, nuestros mercados están actualmente suspendidos", ha indicado CME en un aviso publicado en su página web.

El incidente coincide con el 'Black Friday', la sesión posterior al festivo estadounidense de Acción de Gracias, en el que los mercados de EEUU reabren sus puertas de manera limitada, ya que, por ejemplo, Wall Street solo cotizará media sesión este viernes.

En este sentido, CME subraya que el equipo de soporte está trabajando para resolver el problema a corto plazo, por lo que informará a los clientes sobre los detalles de la preapertura tan pronto como estén disponibles.

A pesar de que CME Group es la mayor bolsa en el segmento de derivados al controlar plataformas como CME (Chicago Mercantile Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange) y COMEX, el resto de mercados mundiales no ha comunicado incidencias parecidas y ha comenzado la sesión sin mayores problemas.

CyrusOne es un propietario, desarrollador y operador de centros de datos, con sede en Dallas (EEUU), que ofrece soluciones avanzadas de infraestructura digital en todo el mundo.

En concreto, la empresa opera más de 55 centros de datos en Norteamérica, Asia Pacífico y Europa, incluyendo uno en Madrid.