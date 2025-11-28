Agencias

Trump rescinde todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este viernes de que todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la anterior administración, liderada por el exmandatario demócrata Joe Biden, han sido rescindidas y no tienen "validez".

"Cualquier documento firmado por el aletargado Joe Biden con el autopen (bolígrafo), que representaban aproximadamente el 92 por ciento de ellos, queda por la presente rescindido y no tendrá validez ni efecto", ha señalado en un mensaje publicado en Truth Social.

El magnate republicano ha asegurado que "los lunáticos de la izquierda radical" le "arrebataron" la Presidencia a Biden, en alusión a que las personas de las que se rodeaba eran las que tomaban las decisiones. "Cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden, porque quienes operaron el 'autopen' lo hicieron ilegalmente", ha sentenciado.

Trump, que ha afirmado que Biden no participó en el proceso de firma automática, ya anunció el pasado mes de junio una investigación para determinar si el exmandatario abusó de este método, aludiendo a un posible "deterioro cognitivo" del demócrata.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró entonces que "existen serias dudas en cuanto al proceso de toma de decisiones e incluso al grado de conocimiento de Biden de que estas acciones se tomaron en su nombre", incluyendo nombramientos e indultos.

El expresidente Biden rechazó las afirmaciones de Trump en un comunicado en el que defendió que fue él mismo quien tomó las decisiones durante su propio mandato. "Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa", aseguró.

EuropaPress

