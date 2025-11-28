Agencias

Trump anuncia su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo" en un plan que incluirá eliminar "millones de admisiones ilegales" durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, y expulsar a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar" al país norteamericano.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden (...) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en la red Truth Social.

En esa misma publicación, ha asegurado que eliminará "todas las ayudas y subsidios federales" para quienes no sean estadounidenses y que "desnaturalizará" a los migrantes que "socaven la tranquilidad nacional". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha agregado.

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", ha aseverado, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una "disfunción social" provocada, según él, por la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

EuropaPress

