Tana Rivera reaparece radiante tras salir a la luz que está de nuevo enamorada

Hace unos días salía a la luz que Cayetana Rivera vuelve a estar ilusionada en el amor tras su ruptura con Manuel Vega el pasado verano después de casi 4 años de noviazgo en los que llegaron a sonar campanas de boda. Ha sido la revista 'Semana' la que ha publicado unas imágenes de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en actitud cómplice y cariñosa con su nueva pareja, un alto ejecutivo madrileño llamado Álvaro al que conoció en septiembre y con el que afianza a pasos agigantados su relación.

Siempre en un discreto segundo plano, no ha sido hasta este viernes, con motivo del bautizo de su hermano pequeño, Nicolás, cuando la nieta de las inolvidables Cayetana de Alba y Carmen Ordóñez ha reaparecido ante las cámaras.

Lo ha hecho radiante y con una sonrisa que refleja el momento tan dulce que está viviendo al lado de su nuevo novio, que en esta ocasión y teniendo en cuenta el poco tiempo que llevan juntos -aunque en octubre acudieron como pareja a la boda de unos amigos- ha preferido no acompañarla en este evento familiar.

Presumiendo de lo unida que está tanto a su padre como a Lourdes Montes, Tana ha llegado a la parroquia de Santa Ana con ellos y con el gran protagonista del día: "Estamos muy felices. Ya era hora, con 7 meses se bautiza el pobre mío. Es guapísimo, me da mucha envidia ha mejorado muchísimo la especie" ha comentado entre risas a la prensa antes de entrar a la ceremonia haciendo oídos sordos a las preguntas sobre su relación con Álvaro.

Siempre ideal, la sobrina de Cayetano Rivera ha escogido un conjunto de pantalón, blazer y chaleco bicolor en tonos burdeos -igual que Lourdes, con la que ha hecho un 'match' de estilo- y naranja, y unas sandalias negras de plataforma y taconazo.