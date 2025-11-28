Susana Bicho se pronuncia rotunda sobre el novio de Anabel Pantoja, y su relación con su suegra Merchi Bernal

Aunque confiesa que no es muy navideña y que tanto su marido Guille Valle como ella son un poco "Grinch" cuando se acercan las fechas más entrañables del año, Susana Molina -más conocida en redes sociales como Susana Bicho- no se ha perdido este jueves el encendido del árbol de Navidad de Seguros Santalucía en la Plaza de España de Madrid, que ha contado con la actuación sorpresa del grupo Taburete, y con la presencia de rostros conocidos como Anita Matamoros, Marta Riumbau, o Anna Ferrer Padilla.

El pasado domingo 23 de noviembre Anabel Pantoja celebraba con una gran fiesta el primer cumpleaños de su hija Alma rodeada de familiares como Isa Pantoja, y amigos como Belén Esteban o José Obando, sorprendiendo a muchos la ausencia de Susana, íntima de la sobrina de Isabel Pantoja desde hace años.

Como nos ha contado, no pudo asistir por encontrarse de viaje de trabajo en República Dominicana, pero no ha dudado en salir al paso de las informaciones que apuntan a que la relación de David Rodríguez y la madre de Anabel, Merchi Bernal, ha llegado a un punto de no retorno -tanto es así que no se hablarían y se habrían evitado durante todo el cumpleaños-, y que la situación era tan tensa que el fisioterapeuta incluso habría agredido a un cámara dándole un cabezazo.

"Yo la verdad nunca he visto nada. David es bastante tranquilo, sí, sí, sí" ha asegurado Susana, desmintiendo rotunda lo que se está diciendo sobre su relación con su suegra: "A partir de la base que ya lo primero que he escuchado es que la Merche se ha quedado dormida en casa de una amiga, que es mentira. O sea, ya solo lo que he escuchado es mentira, entonces ya no he seguido escuchando más. Como siempre todo es mentira, pues digo, ¿para qué me voy a calentar y me voy a poner nerviosa para escuchar mentiras? Así que ya está" ha sentenciado.

No es la única polémica que rodea a Anabel, a la que han llovido las críticas por clasificarse para la final de 'Bailando con las estrellas' -que se disputará este sábado- pese a que su nivel es muy inferior al de algunos de sus compañeros, lo que ha desatado los rumores de 'tongo'. "Es un programa de televisión y que la gente baile muy bien pues obviamente se tiene que valorar, pero también se tiene que valorar que es entretenimiento. Lo que tiene ella no se aprende por muchas clases que des, a ella le sale innato" ha defendido, asegurando que "se lo está currando muchísimo y tiene más limitaciones a lo mejor físicas que muchas compañeras".

"Y también entiendo que escuchar, valoración tras valoración, 'estás aquí, no bailas bien, estás aquí, porque como si fuese un payaso, como si hiciese gracia', pues entiendo que también te rebotas. Pero ella es finalista, mucho más de lo que se esperaba, contenta, agradecida, se lo está pasando súper bien y se lo está currando mucho" ha zanjado, apostando por Anabel para ganar el talent.