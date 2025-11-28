Agencias

Rafa Nadal recibirá el primer 'Dimoni d'Honor' de manos del RCD Mallorca

El club balear instauró una distinción destinada a honrar a personalidades insignes de Mallorca, eligiendo a quien consideran “el mejor deportista español de todos los tiempos”, resaltando su influencia, su ejemplo vital y la admiración global que genera

El extenista y campeón de 22 torneos del Grand Slam, Rafa Nadal, será homenajeado con el primer 'Dimoni d'Honor', una distinción que ha instaurado el RCD Mallorca para reconocer a figuras destacadas de la sociedad mallorquina. De acuerdo con la información publicada por el propio club balear, la ceremonia se desarrollará este sábado en el Estadi Mallorca Son Moix, coincidiendo con la jornada 14 de LaLiga EA Sports y el enfrentamiento entre el RCD Mallorca y el CA Osasuna.

Desde su anuncio oficial, el club detalló que la iniciativa de este galardón pretende subrayar el impacto positivo y los valores ejemplares de personas originarias de la isla, cuyo legado ha trascendido el límite de sus respectivas disciplinas. Según destacó el RCD Mallorca en su comunicado, la elección de Nadal se fundamenta no solo en sus logros deportivos, sino también en la huella indeleble que ha dejado por su actitud frente a la adversidad, su dedicación, su actitud ética y la humildad que ha demostrado a lo largo de su carrera. Estos elementos constituyen, en palabras del club, el motivo por el cual Nadal ha alcanzado una posición de admiración mundial y simboliza el orgullo de Mallorca y de España.

El reconocimiento, según explicó el RCD Mallorca, tiene como objetivo celebrar públicamente la trayectoria del tenista mallorquín, reconocida tanto a nivel nacional como internacional. La institución hizo hincapié en que el 'Dimoni d'Honor' nace con la vocación de distinguir figuras mallorquinas por su contribución y excelencia en diferentes ámbitos, valorando especialmente el impacto intergeneracional que han generado.

La celebración del acto en el estadio principal del equipo, durante un partido de alto perfil, busca facilitar la presencia y el respaldo de la afición mallorquinista, según consignó el club. Esta planificación posibilitará que seguidores del RCD Mallorca y admiradores de Nadal compartan el evento, fortaleciendo el vínculo entre el deportista y su tierra natal.

En su declaración institucional, recogida por el medio oficial del club, el RCD Mallorca resaltó: "El club quiere reconocer públicamente la trayectoria del tenista mallorquín, un referente mundial cuyo legado trasciende lo deportivo". En la misma línea, la institución expresó que el homenaje constituye un símbolo del respeto y agradecimiento del club y de su afición por la huella que Nadal representa para la isla y para generaciones de deportistas y seguidores.

El comunicado señala expresamente la intención de que este nuevo reconocimiento perdure a lo largo del tiempo y sirve como precedente para futuras distinciones destinadas a otras personalidades insignes de Mallorca, seleccionadas principalmente por sus valores y su impacto social. El club puntualizó su deseo de iniciar esta tradición con quién consideran, según su propia nota, “el mejor deportista español de todos los tiempos”.

La elección de Nadal como el primer recipiendario del 'Dimoni d'Honor' también resulta significativa por su proyección internacional y su papel como embajador de Mallorca en el extranjero. Según publicó el RCD Mallorca, la institución quiso de esta manera manifestar un agradecimiento colectivo a Rafa Nadal por lo que ha significado para la isla, no solo en términos deportivos, sino en el conjunto de la vida social y cultural de la región.

A través de este galardón, el club balear formaliza un reconocimiento que aspira a consolidarse como símbolo de excelencia y referentes sociales en el ámbito mallorquín, abriendo un camino para destacar a quienes, a juicio de la entidad, han aportado de modo positivo y ejemplar a la comunidad y a la proyección de Mallorca más allá de sus fronteras.

