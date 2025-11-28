Agencias

OISS celebrará en Asunción el XVIII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y un Encuentro sobre su futuro

Guardar

La seguridad social es uno de los pilares esenciales de la cohesión y el progreso en Iberoamérica. Es la expresión institucional de la solidaridad y del compromiso de los Estados con la dignidad humana, el bienestar colectivo y la justicia social, en un contexto marcado por cambios demográficos, tecnológicos, ambientales y laborales que exigen respuestas puntuales e innovadoras.

En consecuencia y como viene realizándose hace más de 70 años, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebrará el XVIII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social el próximo 1 de diciembre de 2025 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con los auspicios del Gobierno de Paraguay y en colaboración con el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) del país.

El Congreso será uno de los principales espacios de diálogo técnico de la región, donde instituciones de seguridad social y de protección social compartirán avances, experiencias y buenas prácticas para fortalecer sus sistemas.

En este marco, los días 2 y 3 de diciembre se llevará a cabo en Asunción el Encuentro “Las prospectivas de futuro de la seguridad social”, que reunirá a representantes de los países de Iberoamérica para analizar, desde una visión, los desafíos actuales que afrontan los sistemas de seguridad social con las transformaciones que marcarán su futuro en un mundo en permanente cambio.

Los sistemas de protección social de la región se encuentran hoy en un proceso de adaptación constante. El envejecimiento de la población, los avances tecnológicos, el descenso de la natalidad y los cambios en la estructura y composición de las familias tensionan la sostenibilidad financiera y obligan a repensar las políticas de cuidados. Al mismo tiempo, el mercado de trabajo se transforma con el aumento de empleos temporales y a tiempo parcial, trayectorias laborales discontinuas y la persistencia de la informalidad, que en muchos países supera la mitad del empleo y afecta especialmente a la juventud, las mujeres, a las personas con discapacidad, a quienes viven en zonas rurales, a afrodescendientes y a pueblos originarios.

Es por ello que el programa del Encuentro se articulará en torno a varios ejes de trabajo que abordarán cuestiones centrales para la región: la universalización de la seguridad social en el nuevo mundo del trabajo, con especial atención a las personas trabajadoras informales e independientes; la cohesión social y la movilidad, garantizando un acceso equitativo a la protección a lo largo del ciclo de vida; la modernización de la gestión mediante la innovación tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial; las reformas y la sostenibilidad de la seguridad social en el siglo XXI; y la protección y garantía de los derechos fundamentales en un contexto de creciente litigiosidad y de constitucionalización del derecho a la seguridad social en diversos países.

El XVIII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y el Encuentro “Las prospectivas de futuro de la seguridad social” reunirán a las máximas autoridades y representantes de las instituciones de seguridad social y protección social de los países miembros de la OISS, así como a delegaciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones internacionales, personas expertas y la academia. Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web de la OISS.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ceuta impide el liderato del Almería de penalti

Una pena máxima transformada por Rubén Díez otorga al conjunto ceutí la victoria tras reanudarse el choque suspendido, frenando la escalada de la escuadra visitante y alejándola del primer puesto, mientras los locales cortan una negativa secuencia

El Ceuta impide el liderato

VÍDEO: Condenado a 14 años de prisión el expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

La justicia de Perú dictaminó que Martín Vizcarra incurrió en delito de cohecho durante su gestión en Moquegua, suma una inhabilitación de nueve años y una multa económica, mientras él insiste en que la sentencia es política

VÍDEO: Condenado a 14 años

Banco central de México recorta tres décimas, hasta el 0,3%, su previsión de crecimiento económico para 2025

La estimación del Banco de México refleja un panorama menos optimista ante la debilidad económica registrada recientemente, la incertidumbre sobre el T-MEC y las políticas de Estados Unidos, con previsiones laborales y de consumo aún resilientes según el informe trimestral

Banco central de México recorta

HP cierra su año fiscal ganando un 8,9% menos y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

La multinacional tecnológica implementará una reestructuración que prevé la eliminación de hasta seis mil puestos de trabajo, mientras proyecta nuevas entregas para accionistas, persiguiendo mayor eficiencia y afrontando desafíos competitivos durante el próximo ciclo fiscal

HP cierra su año fiscal

Irlanda propone un endurecimiento de su política migratoria para intentar frenar el crecimiento poblacional

Las reformas establecen nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía y a la reunificación familiar, elevando los requisitos de residencia y autosuficiencia, en respuesta al aumento de habitantes y en línea con normativas de la Unión Europea

Irlanda propone un endurecimiento de