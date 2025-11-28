Más de 100 niños de los campus del Barça en Estados Unidos viven la experiencia de ser canteranos blaugranas

La visita del futbolista Roony Bardghji, integrante del primer equipo masculino del FC Barcelona, junto a las jugadoras del conjunto femenino Aïcha Camara, Alba Caño y Txell Font, marcó uno de los más esperados momentos para los niños y niñas que participan en los campamentos estivales del club en Florida y Nueva York. De acuerdo con la información de la organización, los más de 100 menores accedieron a la Ciutat Esportiva para compartir, tomarse fotografías y conocer a las figuras blaugranas, como parte de un programa que busca acercar la experiencia de la cantera del Barça a jóvenes de distintas partes de Estados Unidos.

Según informó el medio, durante toda la semana los participantes de los campus de verano en Estados Unidos entrenaron en las instalaciones deportivas del club catalán acompañados por técnicos de la Barça Escola. La iniciativa ofreció la oportunidad de experimentar la metodología de formación que caracteriza a los equipos juveniles de la institución, con acceso a recursos y rutinas similares a las que emplean los canteranos del equipo.

Tal como reportó el medio, los campistas realizaron sesiones prácticas y recibieron instrucción directa sobre técnicas, tácticas y valores asociados al fútbol formativo. La convivencia constante con entrenadores especializados en la filosofía blaugrana abrió espacios para el aprendizaje cultural y deportivo, integrando a los niños y niñas en el ambiente del club durante una semana que transcurrió desde el pasado lunes hasta este domingo.

El medio detalló que, como parte del programa, los organizadores incluyeron un torneo amistoso durante el fin de semana. Este campeonato enfrentó a los equipos de los campamentos norteamericanos contra clubes locales, con el propósito de evaluar el nivel futbolístico de los asistentes y medir sus progresos bajo la dirección de los entrenadores de la Barça Escola. El evento sirvió, además, para fomentar el espíritu competitivo y el trabajo en equipo, elementos centrales en la estructura pedagógica del club.

La experiencia se completará este sábado, cuando todos los niños y niñas participantes acudirán al Spotify Camp Nou para asistir al enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, correspondiente a la decimocuarta fecha de LaLiga EA Sports. Según publicó la organización, la visita al estadio representa una oportunidad singular para que los jóvenes asistentes conozcan de cerca el entorno del fútbol de máxima competencia y vivan desde las gradas la emoción de un partido oficial.

El contacto con jugadores del primer equipo, tanto masculinos como femeninos, fue contemplado como un aspecto clave de la experiencia. La presencia de Roony Bardghji y las futbolistas Aïcha Camara, Alba Caño y Txell Font permitió a los niños y niñas dialogar con quienes integran la elite deportiva del club, intercambiar impresiones y profundizar su vínculo con el Barcelona, según detalló la información oficial. Las sesiones fotográficas y los momentos de convivencia se integraron en el programa como momentos destacados, orientados a fortalecer la identidad e inspiración entre los jóvenes deportistas.

El programa, desarrollado en las instalaciones del club en Barcelona, responde al interés del equipo por internacionalizar su metodología de formación y fortalecer su presencia en territorios como Estados Unidos, donde el fútbol mantiene un ritmo de crecimiento sostenido. Tanto los organizadores como los entrenadores resaltaron el impacto que supone para los participantes la posibilidad de entrenar y competir en las mismas condiciones que los canteranos de la entidad, replicando sistemas de trabajo y valores asociados al desarrollo integral.

La actividad no solo concentró la atención en el ámbito deportivo, sino que también facilitó que los menores conocieran las rutinas y espacios cotidianos de los jugadores del Barça. El recorrido por la Ciutat Esportiva, el acercamiento a instalaciones normalmente reservadas a profesionales y la interacción con entrenadores y figuras del club aportaron un componente formativo adicional que, según recogió el medio, distingue este tipo de programas respecto a otras ofertas de campus de fútbol a nivel internacional.

La iniciativa de los campus estivales del Barça Escola en Florida y Nueva York se enmarca en un plan global de la entidad para consolidar lazos con la afición y los jóvenes talentos de diferentes regiones. La participación en torneos y la asistencia a partidos oficiales buscan despertar vocaciones, identificar futuras promesas y afianzar la imagen del equipo catalán en el escenario deportivo mundial.

A lo largo de la semana, los más de 100 niños y niñas de los campus compartieron jornadas de entrenamiento, actividades recreativas y momentos de convivencia dentro y fuera del campo, todo bajo la coordinación de entrenadores expertos en la metodología del club. Según informó el medio, la experiencia incluyó además la transmisión de valores como el respeto, el compromiso y la deportividad, principios que forman parte esencial del ideario del FC Barcelona en su labor con las categorías formativas.