Agencias

Lydia Lozano se vuelve a ausentar en '¡De viernes!' por "causas de fuerza mayor"

Guardar

Lydia Lozano ha vuelto a ausentarse en el '¡De viernes!' esta semana debido a las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas.

Ha sido Beatriz Archidona quien ha anunciado al inicio del programa que "falta una pieza fundamental" por "causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido Charly" y no dudaba en mandarle un mensaje de ánimo: "Te queremos y te esperamos aquí en tú casa".

A raíz de una operación de espalda, el marido de Lydia sufrió una complicación debido a una bacteria que se "comió" una válvula y por ese motivo le tuvieron que operar después del corazón.

"Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido", explicaba la colaboradora de televisión, completamente desesperada por la situación que estaba atravesando.

Las dos últimas semanas Lozano no había faltado al programa, ya que estuvo presente en la entrevista en plató a Kiko Rivera y también en la de Isa Pantoja. Sin embargo, este viernes parece que la tertuliana ha decidido no asistir a plató y quedarse al lado de su marido en estos delicados momentos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Candela Márquez apuesta por firma española en los Premios ELLE

Candela acaparó miradas junto a Alejandro Sanz en una gala llena de expectativas, luciendo un vestido exclusivo de Victoria Colección que resaltó su sofisticación y reforzó los rumores sobre la fortaleza de su vínculo sentimental

Candela Márquez apuesta por firma

Disparan contra dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Crece la inquietud tras el ataque armado cerca de la residencia presidencial estadounidense, mientras persiste el hermetismo sobre la condición médica de los lesionados y la investigación sigue sin esclarecer los motivos del incidente, según fuentes oficiales y medios locales

Disparan contra dos agentes de

Crónica del Alemania - España: 0-0

Crónica del Alemania - España:

Trump dice que Sudáfrica no recibirá invitación al G20 tras el boicot de EEUU a la cumbre

En respuesta a la exclusión diplomática y nuevas disputas sobre derechos humanos en Sudáfrica, el mandatario estadounidense anunció la suspensión inmediata de fondos y beneficios, además de endurecer su postura ante el traspaso de la presidencia del organismo internacional

Trump dice que Sudáfrica no

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Más de tres millones de empleados públicos percibirán una mejora retributiva del 11% acumulado en cuatro años, tras el consenso alcanzado entre el Gobierno y sindicatos, que incluye beneficios adicionales y el aval de una comisión de seguimiento

El sueldo de los funcionarios