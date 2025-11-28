La agencia anticorrupción de Ucrania registra la oficina de Andri Yermak, mano derecha de Zelenski

La agencia anticorrupción de Ucrania ha realizado este viernes una serie de registros en la oficina de Andri Yermak, mano derecha del presidente, Volodimir Zelenski, y jefe de la oficina presidencial.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) ha indicado en un comunicado que, junto a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO), ha llevado a cabo una serie de operaciones en el marco de una investigación, si bien no ha ofrecido más detalles al respecto.

Varios diputados han alertado anteriormente de posibles actos de corrupción en el seno del Gobierno y han pedido al propio Zelenski cesar a Yermak a medida que avanzan las pesquisas sobre un presunto entramado en torno al sector energético ucraniano.

Las agencias anticorrupción ucranianas anunciaron el pasado 10 de noviembre una serie de medidas a gran escala para investigar dicho escándalo de corrupción y, por el momento, lo que llevó también a registros en la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.

Así, han apuntado a que una "organización criminal" blanqueaba dinero desde una oficina en la capital, Kiev, un inmueble que pertenecía al exparlamentario y empresario ucraniano Andréi Derkach, que actualmente es senador ruso.

Según la NABU, esta oficina recibía pagos en forma de porcentajes por prestar servicios a personas ajenas a la organización. "En total, cerca de 100 millones de dólares (87 millones de euros) pasaron por este sistema de blanqueo", ha señalado a través de su canal de Telegram.

Yermak es una de las figuras más importantes del país y se ha convertido en la mano derecha de Zelenski desde que llegó al cargo en 2019, un papel que ha cobrado más relevancia a raíz de la invasión rusa de Ucrania.