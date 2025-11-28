Iberoamérica buscará desregular, tener normas homogéneas e impulsar la internacionalización de sus mipymes

El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, celebrado en Tenerife, concluyó con el compromiso de representantes gubernamentales y líderes empresariales de regresar a sus respectivos países con mandatos precisos y metas claras, orientadas a implementar las acciones consensuadas para potenciar el sector antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Madrid en noviembre de 2026. El evento, según detalló Europa Press, centró las discusiones en la necesidad urgente de eliminar obstáculos regulatorios, fortalecer la estructura productiva regional y promover la integración internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Iberoamérica.

Europa Press informó que uno de los acuerdos fundamentales establece un plazo inferior a un año para demostrar avances tangibles en la eliminación de trabas normativas y la homogenización de estándares legales que condicionan la actividad de los micronegocios en la región. Los participantes acordaron que la agenda común también contempla simplificar el comercio transfronterizo y reducir la carga administrativa, medidas diseñadas para facilitar la incorporación de nuevas empresas iberoamericanas a los mercados internacionales.

El foro subrayó la urgencia de articular marcos regulatorios homogéneos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asumirá un papel relevante en la coordinación de estos cambios normativos, según consignó Europa Press. Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), sostuvo ante los asistentes la importancia de acelerar la supresión de trabas regulatorias y la unificación normativa, una demanda reiterada por el sector privado a los gobiernos presentes.

La modernización y competitividad de las mipymes iberoamericanas depende en buena medida de este proceso de convergencia regulatoria. El medio Europa Press reportó que la presencia activa de la OCDE apunta a dinamizar la transición hacia normativas modernizadas y más competitivas para el empresariado de menor tamaño, elemento clave para que estas empresas puedan ampliar su proyección internacional y fortalecer su posición en el mercado global.

Entre los temas centrales del foro figuró también la necesidad de integrar de forma efectiva la tecnología en el tejido empresarial. Europa Press especificó que los acuerdos incluyen el impulso a la digitalización, la implementación de políticas de sostenibilidad y el respaldo integral a la adaptación de las mipymes frente a escenarios económicos en constante transformación. Las iniciativas tecnológicas y de digitalización fueron identificadas como prioridades junto a la capacitación empresarial, enfatizando que el desarrollo de talento y la incorporación de nuevas herramientas digitales inciden directamente en la capacidad de las empresas para competir y expandirse.

En el ámbito educativo, Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y coordinador de la mesa de conclusiones, remarcó que los planes de formación profesional deben alinearse con las necesidades reales del mercado laboral. Según declaraciones recogidas por Europa Press, anunció que las propuestas educativas deben responder a horizontes de corto plazo y contemplar un alto nivel de especificidad, requisitos considerados esenciales para aumentar la empleabilidad y responder a los retos del tejido productivo.

El fortalecimiento de los vínculos entre empresas de la región constituyó otra línea prioritaria de trabajo en el foro, según publicó Europa Press. Las discusiones abordaron reformas en los procedimientos aduaneros y la eliminación progresiva de barreras administrativas que restringen la internacionalización. Además, se destacó la importancia de potenciar el comercio electrónico transfronterizo como ventana para ampliar el acceso de las mipymes a nuevos mercados.

Las autoridades gubernamentales presentes en la cita de Tenerife también asumieron la obligación de simplificar los pasos requeridos para constituir y operar empresas, así como explorar posibles reducciones tributarias en aquellos contextos donde la coyuntura económica lo permita. Europa Press añadió que las medidas propuestas prevén eliminar trabas burocráticas vinculadas al registro y legalización de negocios, acciones con las que se busca estimular la formalización y sostenibilidad del sector.

El medio señaló que estos compromisos se inscriben en una agenda estratégica estructurada en torno a cinco conceptos rectores: territorio, talento, tracción, transformación y digitalización empresarial. González de Vega explicó, según Europa Press, que la articulación coherente de estos cinco pilares resulta indispensable para alcanzar la modernización competitiva de las micro, pequeñas y medianas empresas en toda Iberoamérica.

Uno de los objetivos enunciados por los organizadores es que la colaboración entre los sectores público y privado se convierta en un mecanismo eficaz para definir y poner en marcha las políticas acordadas. El foro coincidió en que solo una cooperación eficiente entre ambos sectores permitirá ejecutar las reformas necesarias, reducir los requisitos burocráticos, adecuar la formación a la demanda empresarial y sacar provecho de la digitalización como instrumento para proyectar las mipymes en los mercados internacionales.

Según detalló Europa Press, la hoja de ruta definida en Tenerife exige a los responsables políticos y empresariales de la región trabajar durante los próximos doce meses para evidenciar logros medibles en la desregularización, estandarización normativa y apertura comercial. Estos avances deberán ser presentados en la próxima Cumbre de Madrid en 2026 como parte de los compromisos adquiridos durante el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme.