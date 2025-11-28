Falta de claridad, confianza y orientación: el 30% de las pymes quieren adoptar la IA pero no saben cómo

Entre las empresas con una trayectoria superior a una década, más del 60 por ciento muestra reticencias frente a la integración de la inteligencia artificial en sus operaciones, según consignó el más reciente 'Digital Maturity Report' elaborado por team.blue y citado por Europa Press. El estudio subraya que las pequeñas y medianas empresas europeas se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de incorporar herramientas digitales y de IA, siendo la falta de claridad, de confianza y de orientación los principales factores que inciden en este fenómeno.

De acuerdo con los resultados publicados por Europa Press, cerca del 30 por ciento de las pequeñas empresas europeas expresa desconocer qué herramientas digitales podrían implementar inicialmente, mientras que el 26 por ciento identifica la carencia de habilidades y de confianza como barrera relevante. La ausencia de tiempo o recursos se señala como el mayor desafío por una de cada cinco compañías. Estas cifras reflejan una tendencia en la que la incertidumbre y el desconocimiento pesan más que la falta de interés, dificultando la integración efectiva de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales en los procesos habituales de trabajo.

El informe de team.blue, citado por Europa Press, indica que muchas organizaciones se sienten saturadas ante la diversidad de opciones digitales existentes y no encuentran un punto de partida claro para su adopción. El planteamiento de los encuestados expone que menos de la mitad sabe el tiempo que ahorra efectivamente con las herramientas digitales, y solo el 24 por ciento de quienes emplean inteligencia artificial obtiene un ahorro superior a cinco horas semanales. Las dudas persisten sobre los beneficios reales y sobre cómo medir el impacto que generan estos avances.

El estudio reportó que la percepción de la tecnología como algo excesivamente complejo y consumidor de tiempo sigue presente. Esta valoración obedece al desconocimiento de las utilidades y al temor a perder recursos ante procesos mal gestionados. Europa Press detalló que la confianza en los sistemas de inteligencia artificial aún no alcanza niveles altos: un cuarto de las empresas manifiesta no tener intención de introducir IA en el corto plazo, una tendencia especialmente marcada en aquellas con más antigüedad operativa, donde el escepticismo llega al 60 por ciento.

Además, casi la mitad de los negocios encuestados por team.blue para Europa Press considera menos confiables los resultados generados por IA en comparación con los realizados por humanos, citando motivos ligados a la seguridad, precisión y coherencia con la voz de la marca corporativa. Las preocupaciones acerca de la protección de la información y el alineamiento con los valores de la empresa se mantienen como cuestiones abiertas.

Desde la perspectiva de la dirección de team.blue, Claudio Corbetta, el entorno actual exige a las pequeñas empresas enfrentarse a un ritmo de innovación tecnológica acelerado, que "es más rápido de lo que muchas pequeñas empresas pueden seguir". Corbetta sostuvo que la transformación digital se complica porque las herramientas disponibles suelen partir del supuesto de que ya existe un alto grado de madurez tecnológica, algo que no se observa en la mayoría de las pymes. "Las pequeñas empresas saben que la IA puede transformar su negocio", afirmó Corbetta, insistiendo en la importancia de simplificar los procesos y hacer los recursos digitales más accesibles para estos actores económicos.

En el caso de España, Europa Press añadió el testimonio de Manuela Becerra Fuentes, directora nacional de team.blue en el país, quien confirmó que la motivación es elevada entre las pymes locales, aunque la complejidad inherente a la adopción de la IA se posiciona como el obstáculo predominante. Becerra resaltó que la clave radica en aportar "claridad" a la hora de integrar herramientas digitales y destacó la necesidad de proporcionar orientaciones específicas para facilitar estos procesos.

La investigación identificó iniciativas concretas para resolver estas dificultades. Según lo informado, la mitad de las empresas consultadas cree que una guía práctica, organizada paso a paso, facilitaría la transición digital. Asimismo, un 42 por ciento manifestó interés por recibir sugerencias claras sobre qué soluciones utilizar, mientras que el 38 por ciento señaló la formación y los talleres como un apoyo necesario en este ámbito. La frecuencia de actualización de las herramientas digitales tampoco es alta: solo un 27,5 por ciento de las pymes renueva sus soluciones tecnológicas anualmente, mientras que la mayoría reportó hacerlo únicamente en casos estrictamente necesarios, lo que limita el aprovechamiento de recursos.

En cuanto a la penetración de la inteligencia artificial, el estudio recogió que una de cada cinco pequeñas y medianas empresas hace un uso intensivo de estas tecnologías y que un tercio del total se encuentra experimentando con varias herramientas. Más de la mitad de las compañías encuestadas coincide en que la IA les concederá mayor competitividad dentro de sus respectivos mercados, conforme a lo publicado por Europa Press.

Manuela Becerra Fuentes sintetizó la perspectiva del informe señalando que si las compañías acceden a "soluciones sencillas, seguras y verdaderamente útiles", el entorno empresarial conseguirá superar las dificultades actuales y aprovechar el potencial digital. El estudio concluyó que el futuro de la digitalización en el sector de las pymes europeas depende, en gran parte, de la capacidad de los proveedores y actores del ecosistema tecnológico para brindar asesoramiento personalizado, herramientas intuitivas y acciones formativas adaptadas a las necesidades reales de estas empresas.