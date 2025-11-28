Fabiola Martínez asegura tener ganas de enamorarse de nuevo

Fabiola Martínez se ha dejado ver ante las cámaras este viernes en el mercadillo 'We & Co. Christmas Market' -una experiencia única, en familia y de gran impacto social donde se apoya la labor de la Fundación Kike Osborne- y allí ha atendido a la prensa desvelando el momento que vive.

Un mercadillo solidario que da comienzo este viernes 28 de noviembre y que estará abierto hasta el domingo de 12h a 21h en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, en el Salón Tápies, de Paseo de la Castellana, nº57, en Madrid.

La empresaria ha sorprendido a todos los reporteros confesando que "me quiero enamorar" porque "quiero sentirme querida" aunque ha reconocido que "desde que me separé no he pasado hambre, he estado bien, entraba y salía, pero eso no es todo".

Fabiola siente que ha llegado un momento en el que "te calmas, que ya he vivido mi vuelta al mercado y ahora quiero ese compañero al que le puedas contar" aunque muchas veces piensa "'qué novia de mierda voy a ser si no tengo tiempo'".

Sin embargo, también ha explicado que desde su separación con Bertín Osborne "he evolucionado mucho y ahora soy mucho más exigente". En ese sentido, sabe que "a nivel intelectual necesito mucho" y tiene claro que "mi línea roja es que me tiene que sumar, no restar... necesito admirar, respetar... que lo da la personalidad".

Fabiola ha reflexionado sobre su breve etapa en los medios de comunicación y ha explicado que "coquetear con los programas de televisión me ha dado una visión que antes no tenía y es que yo no pertenezco a ese mundo".

Ahora, sabe que la televisión "no es mi hábitat natural y aunque lo he intentado estar donde no te sientes cómoda y no puedes aportar más tampoco es bueno". "No me gusta hablar mal de nadie, yo no hablo de nadie, ni siquiera de mi familia, yo no soy así", ha explicado.

Sobre el momento que vive, Martínez se está preparando para dar conferencias "no solo para hablar del libro sino para hablar del abuso infantil porque es un tema que pasa muy desapercibido porque es muy doloroso, pero que está ahí". Lo que más le ha costado relatar en su libro es esa fase que vivió cuando era pequeña y entiende que puede ayudar a muchas personas que hayan pasado por esa situación ya que lo que más cuesta es "aceptar que somos víctimas hasta que te das cuenta que no tienes culpa y que eres una víctima de alguien en quien has confiado".

Por último, se le ha preguntado por la advertencia que Gabriela Guillén le ha lanzado a Bertín en la entrevista previa a '¡De viernes!' asegurando que tomará medidas legales contra él si no firma el convenio regulador y ha desvelado que "no tengo ni idea".

Sí que ha reconocido que Bertín y ella "al principio acordamos todo a través de los abogados, no por mal, sino porque los abogados saben dónde están las líneas y eso evitaba que nosotros tuviéramos confrontaciones", pero en este caso no sabe qué ha ocurrido con la fisioterapeuta.

Lo que ha dejado claro es que "no veo ninguna incoherencia" entre el posado que hizo el artista con su hijo en la revista ¡HOLA! con el distanciamiento que tiene con Gabriela y el poco entendimiento para llegar a un acuerdo.

Tanto es así que ha aclarado que "no posaron juntos" (Gabriela y Bertín) y que "los matices son importantes" porque "cuando se tergiversa esa perspectiva porque cada uno lo ve de una manera diferente tú te llevas otro mensaje". Además, ha señalado que lo importante sería saber "cómo surge ese reportaje, quién lo negocia y a qué pacto se lleva con esa revista".

Fabiola ha dejado claro que "mi opinión personal me la guardo para mí" y no lo va a hacer pública "porque puede perjudicar a mis hijos, a las hijas de Bertín que las adoro y por último, al propio Bertín".