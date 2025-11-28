Agencias

Extremadura Fim Market celebra arranca en Guadalupe para potenciar el sector en Extremadura, España e Iberoamérica

Extremadura Film Market (EFM) celebra hasta el próximo domingo en Guadalupe (Cáceres) una nueva edición con el objetivo de impulsar la industria cinematográfica iberoamericana, española y extremeña.

La inauguración de este encuentro profesional y foro de coproducción ha contado con la participación de Camilo Vázquez, Subdirector General de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA del Ministerio de Cultura, Millán Vázquez, coordinador del encuentro, y Juan Antonio Moreno y Yolanda Barrasa, directores del EFM.

La cita ofrece encuentros de industria, reuniones profesionales y actividades de networking enfocadas en el impulso de proyectos cinematográficos. El primer encuentro ha puesto el foco en la financiación y el apoyo al cine de la periferia. En el mismo han participado Camilo Vázquez, Subdirector General de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA del Ministerio de Cultura, Gervasio Iglesias, Subdirector del Área de Cine de TVE y Antonio Mansilla, vocal de la AVAPI en la Federación PIAF (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas).

La segunda mesa de debate ha girado entorno al cine extremeño y ha contado con la presencia de la directora y actriz, Carolina Yuste, el actor y director, Alberto Amarilla, el director y productor Juan Antonio Moreno, la guionista Yolanda Barrasa, el Director de Filmoteca de Extremadura y Medios Audiovisuales, Antonio Gil Aparicio, el tesorero de la Academia de Cine de Extremadura, Millán Vázquez y el Director de Programación, Contenidos e Investigación de Canal Extremadura, Luis Miguel López.

Esta edición destaca por la amplia representación de agentes nacionales e internacionales, subrayando la fortaleza de la colaboración entre instituciones públicas, productoras, distribuidoras, fondos internacionales y plataformas.

Entre los asistentes se encuentran, entre otros, el programa Ibermedia de fomento al cine iberoamericano, RTVE, plataformas como Filmin y festivales como el Festival de Cine de Locarno, Docsmexico y DocsLisboa.

El EFM concluirá con la presentación pública de los 16 proyectos seleccionados en la Residencia de Cine de Extremadura, un programa que contribuye a la promoción del talento y a la consolidación de un cine realizado desde la periferia.

El Extremadura Film Market cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y los fondos NextGenerationEU. La Residencia de Cine de Extremadura está organizada por Making DOC & FILM y la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, la Fundación Extremeña de la Cultura, Acción Cultural Española a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), el Ayuntamiento de Guadalupe y el Ayuntamiento de Talavera la Real.

