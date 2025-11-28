Expertos destacan la transición justa y el impulso multilateral entre los principales consensos de la COP30

El incremento de las temperaturas en 2024 ha superado por primera vez la barrera del 1,5°C respecto a los niveles preindustriales, lo cual, según representantes convocados por Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma, obliga a revisar las estrategias internacionales para enfrentar el cambio climático. En el reciente encuentro de expertos, el análisis giró en torno a los avances logrados y las limitaciones evidenciadas durante la COP30 de Belém, resaltando la importancia de acuerdos en equidad, el fortalecimiento de la cooperación multilateral y la necesidad de políticas globales más ambiciosas, según consignó Europa Press.

Durante la jornada, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO, Elena Pita, manifestó que las percepciones sobre el impacto de la COP30 han evolucionado con el tiempo. De acuerdo con el medio, Pita consideró que las expectativas previas resultaron superiores a los logros obtenidos, especialmente en el área de mitigación. Sin embargo, sostuvo que “se han conseguido avances importantes” y recalcó la relevancia de seguir en la dirección trazada. Pita defendió la necesidad de una hoja de ruta clara que establezca las etapas próximas, y destacó el papel visible de España en el evento, además de señalar la ausencia de Estados Unidos y la posición contradictoria de China, que combina inversiones en renovables con grandes niveles de emisiones de carbón.

Según publicó Europa Press, Pita también subrayó el papel de las COP como generadoras de señales y estrategias que conducen la política internacional climática, y resaltó la ampliación del espacio de participación para actores no gubernamentales. Esta tendencia se percibe en el aumento de protagonismo de organizaciones sociales, empresariales y de la sociedad civil que buscan incidir en el debate sobre las soluciones al cambio climático.

Lara Lázaro Touza, investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, calificó la COP30 como “intensa, como todas, y más aún por coincidir con el aniversario décimo del Acuerdo de París”. Lázaro Touza mencionó que las políticas actuales podrían llevar a un incremento de las temperaturas globales de hasta 2,8°C. Indicó, según detalló Europa Press, que aunque el Acuerdo de París se muestra flexible y dinámico, sigue siendo la referencia clave para el desarrollo sostenible, pero lamentó que la transición de una ambiciosa hoja de ruta a la decisión final haya generado decepción. Lázaro Touza anticipó la posibilidad de revisar los consensos existentes, incorporando en los acuerdos mecanismos de cooperación entre diferentes “clubs climáticos”, con el fin de mantener el impulso y elevar la ambición internacional. Enfatizó el enfoque en el multilateralismo, la implementación y la centralidad de las personas, destacando el acuerdo alcanzado sobre transición justa.

En la apertura de la sesión, la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, sostuvo que la COP30 representa una edición con avances significativos y desafíos emergentes a corto plazo. Según Coronado, “como en las últimas ediciones, esta COP ha mostrado luces y sombras”, destacando entre los progresos la consolidación de la transición justa y la priorización de las personas dentro de las políticas de acción climática. Coronado agregó que, pese al escenario internacional “especialmente complejo”, se ha logrado mantener la cooperación multilateral, considerada esencial para sostener los compromisos globales. Asimismo, se refirió a la aprobación del compromiso para triplicar la financiación climática hasta 2035 como uno de los logros más destacados del encuentro.

La clausura de la jornada corrió a cargo del vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, José Manuel Morán, quien, según reportó Europa Press, reflexionó sobre la complejidad del contexto global y el impacto de la crisis climática en la solidez de los marcos intelectuales y jurídicos existentes. Morán opinó que el enfoque adoptado en la COP30 podría aportar esperanza y motivar la recuperación del espíritu de cooperación y construcción colectiva que ha caracterizado a procesos como el de la Unión Europea.

Los diferentes participantes coincidieron, según Europa Press, en señalar que la COP de Belém consolidó el concepto de “transición justa” como eje central de la política climática, además de reforzar el multilateralismo y la necesidad de recursos financieros ampliados. No obstante, identificaron carencias en la ambición de los acuerdos relativos a la mitigación y reconocieron que los debates seguirán abiertos para futuras cumbres internacionales.