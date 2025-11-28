Eugenia Osborne reacciona nerviosa a la posible demanda de Gabriela Guillén a su padre, Bertín Osborne

Gabriela Guillén hizo pública su frustración ante la falta de respuesta por parte de Bertín Osborne sobre el convenio regulador, según declaraciones recogidas por Europa Press. En una reciente entrevista con el programa '¡De viernes!', Guillén afirmó que intentó múltiples veces comunicarse con Osborne y que, ante la falta de avances, la vía judicial parece inminente. Este conflicto ha surgido cuando el hijo menor de Guillén y Osborne está próximo a cumplir dos años, en medio de una situación en la que el presentador no habría mostrado disposición a formalizar acuerdos, según reportó el medio.

De acuerdo con Europa Press, Eugenia Osborne apareció ante las cámaras en un ambiente marcado por el nerviosismo, al ser consultada sobre la controversia legal que enfrenta su padre. La empresaria evitó responder preguntas sobre el tema, limitándose a decir que desconoce detalles y que no está informada sobre los acontecimientos. "Yo no sé nada sobre ese tema. No voy a hablar de ese tema porque no es... no puedo hablar de ese tema", declaró la hija del artista, reflejando la distancia respecto al conflicto entre Bertín Osborne y Guillén.

Los comentarios de Eugenia Osborne surgen tras la entrevista en la que Gabriela Guillén expresó su descontento por el silencio de Osborne ante sus requerimientos de establecer un convenio. "Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda", mencionó Guillén en declaraciones reproducidas por Europa Press. La fisioterapeuta indicó que, tras agotar la vía de la negociación y los intentos de contacto, la demanda judicial es la última opción que evalúa para resolver la situación de su hijo.

Gabriela Guillén también anticipó que respondería a la situación públicamente en el mismo programa de televisión, lo que generó expectativa sobre la reacción de Eugenia Osborne. Consultada sobre la posible respuesta de Guillén en televisión esa noche, Eugenia expresó que desconocía lo que la empresaria podría exponer en pantalla. "No lo sé", señaló ante las cámaras, evitando entrar en detalles o dar opiniones sobre futuros acontecimientos relacionados con la disputa familiar.

La prensa presente en el encuentro también abordó a Eugenia Osborne respecto a la relación con su hermano pequeño, fruto de la relación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Eugenia prefirió no comentar si se había producido algún acercamiento o si existían posibilidades de una relación futura, manteniendo una postura reservada sobre aspectos personales y familiares implicados en el conflicto.

Según detalló Europa Press, la controversia entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha estado marcada por la ausencia de diálogo y por la falta de acuerdo sobre la regulación de la situación de su hijo. Las declaraciones de Guillén al medio dejaron en evidencia que el presentador, hasta el momento, no ha participado activamente en la resolución del conflicto y no ha firmado los documentos requeridos por la madre del menor.

La cuota pública del conflicto se ha visto acrecentada por la atención mediática que rodea tanto a Bertín Osborne como a su familia. En este contexto, la postura discreta de Eugenia Osborne contrasta con las declaraciones abiertas de Gabriela Guillén y las repercusiones judiciales que podrían derivar de la situación, según consignó Europa Press.