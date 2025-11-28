Eugenia Osborne da la cara por su padre ante la posible demanda de Gabriela Guillén: "No todo es blanco o negro"

Minutos antes de que Mediaset emitiese el adelanto de la entrevista que Gabriela Guillén dará esta noche en el plató de '¡De Viernes!' revelando que Bertín Osborne no le contesta cuando le escribe, que no ha firmado el convenio regulador de su hijo David que le envió hace tiempo, y que si no reacciona lo siguiente será una demanda porque ya no puede más, Eugenia Osborne asistía a la inauguración de NUGA Castellana, llamado a ser el nuevo 'place to be' de Madrid, y no dudaba en salir en defensa de su padre reflexionando que 'ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos' y que no se puede juzgar a nadie sin conocer sus circunstancias.

"A ver, yo no entro mucho en ese tema porque no nos corresponde, esto es algo que corresponde a otras personas y nuestras opiniones y lo que mis hermanas y yo consideremos es para nosotras y lo hablamos con los que tenemos que hablar y ya está" ha reconocido intentando mantenerse al margen. Sin embargo, no ha dudado en dar la cara por su padre y dejar claro que "es una persona maravillosa": "Cada uno es como es y hay que respetarlo, no se puede juzgar ni prejuzgar sin saber la historia que hay detrás, todo el mundo tiene unas circunstancias, es que yo no creo en el blanco o en el negro, yo creo que las personas, las relaciones, se basan todo en el gris y que hay que tener en cuenta muchos factores. Y entonces, en el caso de mi padre es igual" ha defendido.

Y, aunque muchos creen que tiene mala relación con Gaby -algo que Eugenia ha asegurado que es mentira afirmando que "personalmente" no tiene nada en su contra-, la influencer no cierra la puerta a conocer en un futuro a su hermano David: "Yo ya lo he dicho también, esto es una cosa que en el momento en el que llegue, por supuesto que sí. Gracias".

"A ver, vuelvo a decir, es que no es todo blanco-negro, es que las circunstancias de cada uno son las que son. Entonces no es todo tan fácil" ha insistido cuando la prensa ha querido saber por qué su padre no ve al niño cuando viene a Madrid.