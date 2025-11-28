Agencias

Eugenia Osborne da la cara por su padre ante la posible demanda de Gabriela Guillén: "No todo es blanco o negro"

Guardar

Minutos antes de que Mediaset emitiese el adelanto de la entrevista que Gabriela Guillén dará esta noche en el plató de '¡De Viernes!' revelando que Bertín Osborne no le contesta cuando le escribe, que no ha firmado el convenio regulador de su hijo David que le envió hace tiempo, y que si no reacciona lo siguiente será una demanda porque ya no puede más, Eugenia Osborne asistía a la inauguración de NUGA Castellana, llamado a ser el nuevo 'place to be' de Madrid, y no dudaba en salir en defensa de su padre reflexionando que 'ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos' y que no se puede juzgar a nadie sin conocer sus circunstancias.

"A ver, yo no entro mucho en ese tema porque no nos corresponde, esto es algo que corresponde a otras personas y nuestras opiniones y lo que mis hermanas y yo consideremos es para nosotras y lo hablamos con los que tenemos que hablar y ya está" ha reconocido intentando mantenerse al margen. Sin embargo, no ha dudado en dar la cara por su padre y dejar claro que "es una persona maravillosa": "Cada uno es como es y hay que respetarlo, no se puede juzgar ni prejuzgar sin saber la historia que hay detrás, todo el mundo tiene unas circunstancias, es que yo no creo en el blanco o en el negro, yo creo que las personas, las relaciones, se basan todo en el gris y que hay que tener en cuenta muchos factores. Y entonces, en el caso de mi padre es igual" ha defendido.

Y, aunque muchos creen que tiene mala relación con Gaby -algo que Eugenia ha asegurado que es mentira afirmando que "personalmente" no tiene nada en su contra-, la influencer no cierra la puerta a conocer en un futuro a su hermano David: "Yo ya lo he dicho también, esto es una cosa que en el momento en el que llegue, por supuesto que sí. Gracias".

"A ver, vuelvo a decir, es que no es todo blanco-negro, es que las circunstancias de cada uno son las que son. Entonces no es todo tan fácil" ha insistido cuando la prensa ha querido saber por qué su padre no ve al niño cuando viene a Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos nueve muertos durante una incursión del Ejército de Israel en el sur de Siria

Al menos nueve muertos durante

De Loles León, a Carmen Machi. El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso

Compañeros cercanos expresan alivio por la evolución positiva del actor, quien ya descansa en su hogar tras permanecer en cuidados intensivos y hospitalización, mientras figuras del cine destacan su energía, espíritu resiliente y carácter indestructible

De Loles León, a Carmen

Andrés Temiño asimila su doble oro mundialista: "La verdad es que me ha pillado muy por sorpresa"

Andrés Temiño asimila su doble

Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

Ascienden a 128 los muertos

Cabello acusa a Rubio de ser un "payaso" con "ínfulas" y amenaza con "aniquilar" al que ataque Venezuela

El dirigente venezolano advirtió que cualquier intento de injerencia extranjera será repelido con determinación, rechazó las “falsas narrativas” de Estados Unidos sobre Venezuela y criticó duramente a Marco Rubio, a quien calificó de desinformado e incompetente

Cabello acusa a Rubio de