El Sporting empata al Andorra de penalti en el 101'

El Sporting de Gijón y el Andorra empataron (1-1) este viernes en el inicio de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion, un punto que no saca del bache a ninguno de los dos equipos, aunque sabe mejor a los asturianos por lograrlo in extremis.

El Molinón empujó a los suyos en busca de cortar la racha que alcanza ya las cinco jornadas sin ganar. El cuadro asturiano, que se queda en mitad de tabla con 21 puntos, asedió a su rival y acumuló ocasiones de todo tipo para abrir el marcador, pero la falta de puntería y las paradas de Áron Yaakobishvili mantuvieron el 0-0.

En la reanudación, el meta húngaro siguió como protagonista, frustrados sobre todo Guille Rosas y César Gelabert. En medio del dominio asturiano, el Andorra creció en su fe y culminó una buena contra con Lautaro de León para incluso adelantarse (0-1). En el largo descuento, una mano de Diego Alende, revisada por el VAR, permitió a Gelabert hacer el 1-1 de penalti en el minuto 101.

Un jarro de agua fría para un Andorra que finalizó su relación con el técnico Ibai Gómez la pasada semana y no encuentra reacción, pendiente de la zona de descenso tras nueve jornadas sin ganar.

