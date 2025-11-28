El Getafe desquicia al Elche como equipo revelación

El Getafe venció (1-0) al Elche este viernes como arranque de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, férreo y efectivo el equipo madrileño en su Coliseum para mantenerse por encima de los ilicitanos en la clasificación.

El equipo de José Bordalás volvió a maximizar sus armas y minimizar las del rival. El Elche, que venía de lucir contra el Real Madrid, se vio poco a poco anulado al sur de Madrid, enlazando siete jornadas sin ganar, ésta con peores sensaciones. El 'Geta', que venía de dos derrotas, sumó 20 puntos, por los 16 de su rival, para volver a pegarse a la zona europea.

La cita en el Coliseum empezó con una primera parte entretenida aunque sin goles. El Elche acaparó el balón después de que el Getafe empezara con una fuerte presión e incluso llegadas a la portería visitante. De esos acercamientos, con un disparo de Allan Nyom como el más peligroso, el cuadro ilicitano pasó al dominio total.

Los de Eder Sarabia tuvieron paciencia en busca de los pocos huecos que dejaba la intensidad en los duelos, el uno contra uno y la buena vigilancia del bloque azulón. El Elche los encontró con Álvaro y Héctor Fort, siendo el lateral el más incisivo de los suyos aunque David Soria le frustró el 0-1.

Tras el descanso, el Getafe demostró intención de avanzar, con más paciencia en su posesión y el gran partido que completaron Luis Milla y Mauro Arambarri. Los de Bordalás terminaron de eclipsar a Febas y compañía y se vinieron arriba con el 1-0 en el minuto 56. Nyom, por banda izquierda, ganó la línea de fondo tras una bicicleta, su centro lo remató Kiko Femenía en el segundo palo y, en área pequeña, Arambarri metió la cabeza para marcar.

El Elche se fue desquiciando poco a poco, sin encontrar solución con los cambios, y el Getafe, con una plantilla justa y nuevas bajas esta vez de Mario Martín y Abdel Abqar, supo guardar los tres puntos. André Silva topó con Soria pero, más allá de las subidas de Adrià Pedrosa y la última ocasión en el descuento de David Affengruber, los de Elche vieron anulada su mejor versión.