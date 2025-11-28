Agencias

Cata Coll: "Tenemos otra oportunidad con nuestra gente y seguro que lo sacamos adelante"

Guardar

La futbolista española Cata Coll ha indicado que ella y sus compañeras de la selección nacional tendrán "otra oportunidad" el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano con su "gente" para revalidar el título en la Liga de Naciones Femenina, asegurando que sacarán "adelante" su final ante la selección alemana después del 0-0 cosechado en la ida.

"Esto es fútbol y es verdad que hoy hemos sufrido bastante. Creo que lo hemos sabido hacer bien. No hemos jugado el partido que quisiéramos, obviamente, pero creo que ahora tenemos otra oportunidad en el Metropolitano con nuestra gente y seguro que lo sacamos adelante", declaró Coll a RTVE desde el Estadio Fritz Walter de Kaiserslautern.

"Somos España, queremos tener el balón y no lo hemos tenido en la primera parte. Creo que nos hemos adaptado bien, como digo, hemos sabido sufrir en la primera parte. Y nada, en el vestuario Sonia... pues que nos pongamos las pilas, que tengamos el balón, que es lo que queremos", desveló sobre lo que Bermúdez les había dicho durante el descanso.

"Creo que la segunda parte ha ido mucho mejor y, como digo, creo que un resultado positivo y nos vemos en el Metropolitano", apostilló la portera. "Es Alemania, sabíamos que nos iban a llegar e iban a tener sus ocasiones. Por suerte hoy no han entrado y, como digo, creo que un partido completo por nosotras. Obviamente queríamos más, ganar, pero nos esperan 90 minutos intensos ahí en Madrid, en casa", repitió la guardameta de la 'Roja'.

Por último, Coll hizo un llamamiento para que las gradas tengan buena imagen en el partido de vuelta. "Creo que la afición española nunca decepciona, es el jugador número 12. Que el estadio esté lleno, que seguro que sí. Así que nada, que nos animen como siempre, que lo hacen de puta madre, así que el trofeo va por ellos", concluyó al rsepecto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Argentina oficializa la candidatura de Grossi a la Secretaría General de Naciones Unidas

Rafael Grossi, actual líder del OIEA y diplomático con amplia trayectoria, fue propuesto oficialmente por autoridades argentinas para competir por la dirección de la ONU, destacando su experiencia en crisis internacionales y su reconocida capacidad de gestión multilateral

Argentina oficializa la candidatura de

Crónica del Olympiacos - Real Madrid: 3-4

Kylian Mbappé igualó la gesta de leyendas del club blanco al firmar cuatro tantos en una cita cargada de tensión, mientras los visitantes aseguraron su lugar en cuartos tras un duelo frenético en territorio griego

Crónica del Olympiacos - Real

Crónica del Atlético de Madrid - Inter de Milán: 2-1

Un tanto de Josema Giménez en el descuento revivió las opciones del conjunto madrileño en la competición europea tras un duelo de alta intensidad ante el líder del grupo, con alternativas constantes y más de 68.000 testigos en el estadio

Crónica del Atlético de Madrid

Candela Márquez apuesta por firma española en los Premios ELLE

El atuendo exclusivo de la actriz y su aparición acompañada por Alejandro Sanz en la alfombra roja captaron toda la atención durante la gala, avivando especulaciones sobre su relación y consolidando su posición en el mundo del espectáculo

Candela Márquez apuesta por firma

Barcelona arranca su programación en la FIL de Guadalajara (México) con las exposiciones

Barcelona arranca su programación en