Blanca Romero lanza una indirecta a Anabel Pantoja ante la final de 'Bailando con las estrellas'

Entre los comentarios realizados tras su salida de la semifinal, Blanca Romero expresó un deseo particular antes de la decisiva gala final de 'Bailando con las estrellas'. Según informó el medio, la modelo ha declarado su apoyo inequívoco a Nona Sobo para que resulte ganadora, afirmando: "Nona Sobo, aposté por ella desde el principio, me dio el punto de que ganaba ella. Ojalá porque la verdad que es una maravilla, así que ojalá que gane Nona, fuerza". Así, la exmujer de Cayetano Rivera dejó clara su preferencia de cara a la conclusión del concurso en el que también compiten Anabel Pantoja, Jorge González y Nerea Rodríguez.

De acuerdo con la información publicada por el mismo medio, Blanca Romero, a tan solo 48 horas del evento final, compartió sus impresiones sobre su participación y la dinámica del programa. A pesar de haber sido salvada varias veces gracias a la audiencia y de haber regresado al concurso mediante la repesca, la modelo fue finalmente eliminada en la semifinal. Describió su experiencia como "una experiencia que me encantó, súper bonita", pero no evitó lanzar una observación dirigida, aunque sin nombres, que varios interpretaron como una indirecta hacia Anabel Pantoja.

Tal como consignó la fuente, Romero abordó la dificultad que representó para ella el formato televisivo, asegurando que "lo más difícil ha sido seguir el guion así de un reality". Detalló su falta de afinidad por este tipo de formatos y explicó: "No soy alma de reality, yo estoy acostumbrada a tener siempre un tono, un salir más o menos guapa, y ahí de repente es como que cuanto más fea, mejor, cuanto cosas más horribles digas mejor, y entonces nunca había jugado a eso. Ahora, el baile es una maravilla", concluyó.

El medio también reportó que, con la proximidad de las fiestas navideñas, Romero planea regresar a Asturias para reunirse con su familia, después de un año de intensa actividad profesional. Destacó el estado de salud de su padre, quien experimentó una mejoría considerable. Explicó: "Ha mejorado muchísimo en la residencia, está con su suegra en la residencia y están los dos allí estupendos", revelando su deseo de disfrutar estas Navidades cerca de los suyos tras un largo periodo sin visitar su hogar desde abril.

Romero compartió planes personales vinculados a la estancia en Asturias, mencionando actividades como remodelar su hogar y compartir comidas en restaurantes locales. Según describió al medio, está ilusionada por "volver a Asturias, que llevo sin ir desde abril, ya de estar en mi casa, me pondré en obras y a beber sidra y a ir a los restaurantes que me encanta ir. La verdad que estas Navidades las voy a disfrutar porque voy con mucha gana de estar allí".

En relación a recientes declaraciones públicas de Cayetano Rivera, la modelo se refirió a las palabras "virales" que el torero realizó tras el accidente automovilístico en el que fue noticia por derribar dos palmeras. Romero ironizó sobre la situación, bromeando que "menos mal que eran palmeras y no robles porque están protegidos", y sostuvo que le agrada la "versión macarra" de su exmarido. Más adelante, ante la posibilidad de replantar una de las palmeras afectadas, manifestó entre risas: "Si replantan la palmera seguro que agarra y está viva", según reprodujo el medio.

Estas declaraciones de Blanca Romero han aportado matices a su experiencia en 'Bailando con las estrellas', visibilizando tanto su postura ante el funcionamiento del reality como sus preferencias para la final, además de rubricar asuntos de su vida personal y familiar, de acuerdo a lo reportado.