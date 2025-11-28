Barcelona arranca su programación en la FIL de Guadalajara (México) con las exposiciones

La presencia de Barcelona como ciudad invitada en la Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara (México) ha presentado este viernes, en la víspera de la inauguración del salón, las exposiciones de su programa en el Museo Cabañas y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (Musa) de la ciudad mexicana, con las escritoras barcelonesas y el diseño editorial de protagonistas.

Dos de las cuatro exposiciones que Barcelona presenta en la FIL son inéditas: 'Vendrán las mujeres - 150 años de lucha en las calles de Barcelona' y 'Los libros de Barcelona', que tras por su paso por México se prevé que se puedan ver en la capital catalana.

El Museo Cabañas, un edificio reconocido por la Unesco, ha inaugurado la exposición 'Vendrán las mujeres - 150 años de lucha en las calles de Barcelona', comisariada por Mita Casacuberta, Ingrid Guardiola y Anna Maria Iglesia, que aborda la relación de las escritoras de Barcelona con el espacio público.

Esta exposición no se plantea como una crónica o retrospectiva nostálgica, sino que ofrece una mirada plural y, al mismo tiempo, parcial de la ciudad, de escritoras que han dedicado su obra "a explicar cómo vivir la ciudad y cómo se disputa el espacio público a lo largo de la historia", ha explicado Guardiola.

Se recorre en cuatro momentos históricos --el siglo XIX, la Guerra Civil, la Transición y la contemporaneidad--, y muestra cómo "la ciudad es un cuerpo abierto en disputa que aúna sensibilidades y feminismos muy diferentes" en este recorrido de 150 años de la mano de un centenar de escritoras, artistas y fotógrafas a través de textos, vídeos y fotografías.

El Museo Cabañas complementará esta muestra con 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', la trilogía de Cabosanroque que ya se pudo ver en Catalunya formada por tres instalaciones independientes pensadas para públicos reducidos sobre las figuras de Mercè Rodoreda --que toma como punto de partida su libro 'Viatges i flors'--, Joan Brossa y Jacint Verdaguer, que dialogan con el programa literario en la FIL.

'LOS LIBROS DE BARCELONA'

En el Musa, se ha presentado 'Los libros de Barcelona', comisariada por Enric Jardí, que propone un recorrido por la historia del diseño editorial en la capital catalana y como centro de referencia de la industria editorial, a partir de una selección de más de 300 libros donde la cubierta se convierte en elemento de diseño capaz de personalizar colecciones de libros.

Jardí ha explicado que la muestra reivindica al impresor como editor en un primer momento a cómo después el libro se convierte en "el primer producto industrial" y cómo evoluciona el diseño de las cubiertas, con ejemplares de colecciones icónicas como Cua de Palla, Anagrama y Blackie Books, entre muchas otras.

El comisario ha afirmado que el diseño acompaña a la industria editorial, pero no ha considerado que haya un 'diseño Barcelona', sino que es "equiparable" al que pueda haber en ciudades como Londres, y ha subrayado que una cubierta ha de identificar al libro, no su argumento, y seducir a la lectura.

El Musa también acoge 'Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Catalunya', un espacio inmersivo que muestra proyectos de Blit, Desilance, Eyesberg, Masso, Onionlab y Sevi Iko Domochevsky y que busca dar visibilidad al talento de los artistas digitales.