Al menos nueve muertos durante una incursión del Ejército de Israel en el sur de Siria

Al menos nueve personas han muerto este viernes durante una incursión del Ejército de Israel en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, en el sur de Siria, donde se han producido varios enfrentamientos después de que las tropas israelíes cruzaran la frontera.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que el Ejército ha hecho uso de varios helicópteros y fuego de artillería en el marco de una operación militar que ha dejado también varios civiles heridos, según informaciones de la cadena de televisión estatal siria.

Este ataque ha tenido lugar poco después de que se produjeran enfrentamientos entre los militares israelíes y varios residentes de la zona, que han asegurado que se encontraban realizando una operación para detener a miembros de un "grupo terrorista" en Siria.

Estos enfrentamientos han dejado al menos seis militares israelíes heridos, tres de ellos en estado grave, tal y como han informado las Fuerzas Armadas del país en un comunicado. "Durante la operación, los terroristas abrieron fuego contra las tropas, que también realizaron disparos", recoge el texto.

"Como resultado de estos enfrentamientos, dos agentes y un reservista han resultado gravemente heridos. Los militares han sido trasladados a hospitales para recibir tratamiento médico", ha explicado el Ejército, al tiempo que ha confirmado que "todos los sospechosos han sido detenidos".