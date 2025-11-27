Zaragoza avanza en su compromiso como sede del Mundial de 2030

El portavoz de la candidatura de Zaragoza para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, Víctor Serrano, subrayó que la ciudad contará con un estadio con capacidad superior a 43.000 espectadores, cuyas obras avanzan según los plazos establecidos. Serrano destacó que el recinto no solo estará destinado a eventos deportivos, sino también a actividades culturales y conciertos de envergadura, lo que contribuirá a dejar una infraestructura relevante para futuras generaciones. Esta declaración se produjo tras un encuentro virtual entre representantes de la FIFA y las ciudades aspirantes a ser sede del torneo, en el que se presentó el calendario inicial de inspecciones y se reafirmó el diálogo directo entre el organismo internacional y los municipios candidatos, según informó el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Durante la reunión telemática, los responsables locales participaron junto a representantes de otras capitales y estadios preasignados en los tres países organizadores: España, Portugal y Marruecos. De acuerdo con la información facilitada ese jueves por el consistorio aragonés, este encuentro sirvió como lanzamiento del proyecto conjunto y estableció las bases para la comunicación directa entre la FIFA y las ciudades postulantes.

Serrano resaltó que uno de los aspectos centrales debatidos fue el establecimiento de un primer calendario para la supervisión de las candidaturas. Según publicó el medio, los técnicos de la FIFA llevarán a cabo visitas de inspección a lo largo del primer trimestre de 2026. Estas inspecciones permitirán valorar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos a cada urbe interesada en acoger partidos de la competición global. El portavoz explicó, además, que el proceso vivirá una pausa administrativa durante la celebración del Mundial de 2026, previsto para ese verano en Estados Unidos, y posteriormente se reactivarán los preparativos con un ritmo más intenso hacia la edición de 2030.

El ayuntamiento zaragozano detalló que la reunión telemática también tuvo como finalidad la actualización de los requerimientos técnicos y logísticos que cada ciudad candidata debe garantizar para poder acoger encuentros de la cita mundialista. Entre los aspectos revisados figuran las condiciones de la infraestructura, las capacidades de alojamiento y transporte, y las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo del torneo, según consignó el medio local.

En palabras del portavoz de la candidatura de Zaragoza, la capital aragonesa se encuentra “en la buena dirección para acoger este mundial de fútbol y convertirse en sede oficial”. Serrano enfatizó que la organización de dicha cita deportiva repercutirá directamente en el desarrollo económico de la ciudad. El representante del consistorio cuantificó en más de 350 millones de euros el estimado de retorno económico por la celebración del torneo, suma procedente del gasto directo de visitantes, equipos y personal de la organización en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios durante la duración del evento.

Sobre la infraestructura en construcción, Serrano precisó que el estadio ofrecerá instalaciones modernas y tecnológicamente avanzadas, situando a Zaragoza entre las ciudades europeas mejor equipadas para grandes eventos internacionales. El portavoz indicó que la candidatura promueve la creación de un legado duradero para la ciudadanía, ya que el nuevo estadio podrá albergar no solo partidos de fútbol sino también espectáculos culturales de grandes dimensiones.

En relación al impacto urbanístico, la posible designación como sede del Mundial de 2030 implicará mejoras en infraestructuras urbanas vinculadas al estadio y a la movilidad. También se prevén ajustes en los servicios públicos y en la oferta de alojamiento, con el propósito de atender adecuadamente el flujo de visitantes esperado, según describió el portavoz municipal en sus declaraciones recogidas por los medios oficiales.

Serrano señaló que la participación en la organización del Mundial contribuirá a fortalecer la proyección internacional de Zaragoza, ya posicionada como la cuarta ciudad más poblada de España y considerada un núcleo de desarrollo turístico, cultural y empresarial en la región. El vocero municipal afirmó, de acuerdo con lo publicado en la nota de prensa, que el evento representará una oportunidad para que la ciudad demuestre su capacidad organizativa y logística a escala mundial.

Durante la reunión con la FIFA, los responsables de las ciudades aspirantes también abordaron cuestiones relacionadas con la colaboración institucional entre los tres países organizadores. El encuentro incluyó el intercambio de experiencias previas en la organización de eventos internacionales y la identificación de desafíos comunes de cara al proceso de evaluación de las sedes.

El Ayuntamiento de Zaragoza destacó la importancia de este tipo de reuniones para coordinar esfuerzos con la FIFA y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por el torneo. El mismo comunicado especificó que la ciudad continúa realizando inversiones en infraestructura y equipamiento necesarios para asegurar que la candidatura cumpla con todos los requerimientos tanto deportivos como logísticos.

Finalmente, Serrano concluyó que el objetivo es que Zaragoza se consolide como referente, no solo en el ámbito deportivo, sino como escenario para la celebración de grandes acontecimientos internacionales que dejen huella en el desarrollo urbano y económico de la ciudad, según reflejaron los partes informativos difundidos tras el encuentro virtual con la FIFA.