Valeria Castro vuelve tras su baja por salud mental y anuncia que regresará "al 100%" a los escenarios

Valeria Castro ha convertido su reaparición en los Premios Ondas 2025 en un mensaje contundente sobre la salud mental y el derecho a parar incluso cuando todo va bien en lo profesional. La artista canaria regresó a los focos para recoger el galardón a Fenómeno Musical del Año después de anunciar hace unas semanas un parón en su carrera para poder cuidarse, tras un periodo de fuerte presión mediática y agotamiento que la llevó a priorizar su bienestar emocional. En este contexto, sus palabras han ganado todavía más peso, porque llegan en un momento en el que el debate sobre la salud mental en la industria musical está más vivo que nunca.

Ante los medios, Valeria explicó que se encuentra en pleno proceso de recuperación y que, aunque aún está "en ello", se siente mucho mejor y agradecida por el interés sincero en cómo está. Subrayó que estos procesos los vive cualquier persona y que ella era consciente de que necesitaba tratar de "curar" su salud mental, rodeándose de profesionales y bajando el ritmo para poder recomponerse. Al mismo tiempo, restó importancia a las críticas y aseguró que se queda con la ola de cariño que ha recibido, tanto del público como de muchos compañeros de la industria que se volcaron con ella durante su parón.

La cantante insistió en que no quiere que el ruido de las redes ni las opiniones ajenas marquen su camino, y reivindicó que es "simplemente ser humana" admitir que no siempre se puede con todo. Por eso, su objetivo ahora es reforzarse para volver "al 100%" a los escenarios, algo que confía en conseguir muy pronto con los conciertos previstos para diciembre y con la importante cita que tiene marcada en el calendario en el Movistar Arena de Madrid el 9 de enero, donde espera reencontrarse con su público ya en una etapa más serena, honesta y consciente de sus propios límites.