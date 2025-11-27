Secuestradas al menos diez personas en nuevos ataques en el oeste de Nigeria

Al menos diez personas han sido secuestradas en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en el estado nigeriano de Níger (oeste), según han confirmado las autoridades, en medio del aumento de este tipo de incidentes, con cientos de alumnos raptados en asaltos contra escuelas en varios estados durante las últimas semanas.

El portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, ha confirmado en declaraciones al portal nigeriano de noticias Tribune Online que diez agricultores han sido secuestrados en las localidades de Angwan-Kawo y Kuchipa, situadas en Shiroro, antes de asegurar que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo "esfuerzos" para rescatar a estas víctimas.

Fuentes citadas por el diario nigeriano 'Daily Post' han elevado a más de 50 los secuestrados en estos asaltos, incluidos varios niños, días después del rapto de más de 300 estudiantes y profesores en una escuela católica en Papiri, situada en este mismo estado de Nigeria.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de los secuestros en las últimas semanas, en especial en el oeste y noroeste del país. Asimismo, ordenó "un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas" para incrementar las capacidades de las fuerzas de seguridad.

El noreste de Nigeria ha sido durante años el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.