Riu refuerza su apuesta por Costa Rica con la reinauguración oficial del reformado Riu Guanacaste

RIU Hotels & Resorts celebró la reinauguración oficial del Riu Guanacaste en Costa Rica tras culminar su reforma completa. El evento congregó a más de 100 asistentes, incluyendo a los principales socios, aliados de la cadena, medios de comunicación y destacadas autoridades nacionales y locales, refrendando la fuerte apuesta de RIU por el destino tras 16 años de operaciones.

El acto protocolario contó con la presencia de Joan Trian Riu, consejero directivo de la cadena, quien realizó el corte de cinta junto a Gustavo Alvarado, director de Competitividad y Sostenibilidad Turística del ICT (Instituto Costarricense de Turismo), y Maritza Hernández, presidenta de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado). También asistieron representantes de la Municipalidad de Carrillo.

Durante su discurso, Joan Trian Riu subrayó el compromiso de la cadena con el país, señalando que "Costa Rica nos inspira a seguir mejorando. Por eso cada paso que damos en este país lo hacemos pensando en el futuro: en un turismo cada vez más sostenible, inclusivo y próspero".

El consejero directivo destacó especialmente el nacimiento del Método RIU de inversión social en Costa Rica, poniendo como ejemplo el consultorio médico de Artola, inaugurado en 2018 y que, gracias a la colaboración público-privada con la Caja Costarricense de Seguro Social, ha expandido sus servicios de pediatría a la atención de adultos mayores, modelo replicado ya en otros destinos.

Por su parte, Gustavo Alvarado, en representación del ministro de Turismo, William Rodríguez, valoró positivamente la inversión, afirmando que la cadena RIU demuestra "esos principios de cómo dan un buen servicio, de cómo le apuestan a la infraestructura, de cómo mejoran en el tiempo, son principios básicos para seguir avanzando en el desarrollo".

La celebración concluyó tras la proyección de un vídeo que ensalzó tanto las mejoras del Riu Guanacaste tras la reforma como la calidad humana de sus empleados, además de dar voz a los aliados de proyectos sociales como la Clínica de Artola y la Fundación de Parques Nacionales.