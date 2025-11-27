'Okasan', interpretada por Carola Reyna, llega a Espacio Mistral este fin de semana

El escenario del Espacio Mistral, en el barrio de Puerta del Ángel, acogerá este fin de semana 'Okasan. Diario de viaje de una madre', una obra protagonizada por Carola Reyna que cosechó un gran éxito en Argentina durante su estreno, en 2023.

En un comunicado el espacio cultural ha señalado que habrá dos pases, sábado y domingo, a las 20 horas. Okasan (madre, en japonés) es la crónica que escribió la escritora argentina Mori Ponsowy de su estancia durante dos semanas en Japón para visitar a su único hijo de 20 años, que estudiaba allí gracias a una beca. La propuesta ha sido adaptada a la escena por la directora Paula Herrera Nóbile con la colaboración de Sandra Durán.

La programación de Espacio Mistral también incluye 'El carnaval de los animales', la primera producción propia que encara la sala. Tras agotar localidades, el centro ha programado dos nuevas funciones de este concierto infantil para el viernes, 26 de diciembre, a las 11 y a las 12.30 horas.

Compuesta por Camille Saint-Saens en 1886, es una suite humorística en catorce movimientos donde cada pieza representa un animal distinto mediante la orquesta. Con ingenio y poesía, el compositor crea un retrato sonoro lleno de imaginación que, a lo largo del tiempo, se convirtió en una puerta de entrada a la música clásica para generaciones de niños.

En esta ocasión, una orquesta de cámara dirigida por Aaron Lee y la narración de Maximiliano Legnani guiarán al público en un viaje sonoro lleno de humor, fantasía y belleza para toda la familia.