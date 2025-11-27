Mar Flores deja la puerta abierta a un reencuentro con Terelu Campos en el primer cumpleaños de su nieto Carlo

Rodeada por destacadas figuras del mundo del espectáculo, Mar Flores asistió a la gala Elle x Future celebrada este miércoles en el Consulado de Italia de Madrid, donde mencionó la posibilidad de reunirse con Terelu Campos durante la próxima celebración del primer cumpleaños de su nieto Carlo. Según detalló la revista Elle, la modelo aparece como una de las invitadas más notables del evento, que también congregó a celebridades como Alejandro Sanz, Alejandra y Richard Gere, Sara Carbonero y la periodista Isabel Jiménez.

Flores eligió para la ocasión un vestido metálico de escote profundo diseñado especialmente por Roberto Diz, subrayando su compromiso con las tendencias y la moda de autor. El medio Elle consignó que, a pesar del agotamiento que reconoce tras intensas jornadas de grabación del programa “Decomasters” de TVE, en el que comparte pantalla con su hijo Carlo Costanzia, la modelo no quiso perderse la cita. Mar Flores compartió con los asistentes que la experiencia televisiva ha sido “muy bonita, fantástica”, aunque admitió sentirse “muy, muy cansada” debido al ritmo exigente del rodaje que culminó ese mismo viernes.

Durante sus declaraciones, Flores relató que la grabación del programa le ha provocado desarrollar una especial atención a la decoración en su vida diaria, al punto de querer modificar los espacios que visita, como consultorios médicos. Explicó que “Decomasters” propone un formato familiar dedicado a la decoración de interiores con presupuestos ajustados, un enfoque poco habitual en la televisión española, según su análisis. Flores confió a Elle que espera el estreno del programa para enero, resaltando su convicción de que será bien recibido por el público.

En relación con el trabajo junto a su hijo, Mar Flores describió la experiencia como un fortalecimiento de su vínculo familiar. Señaló que siempre han disfrutado de una relación cercana, pero que el hecho de compartir muchas semanas de trabajo les permitió convivir casi constantemente. “Somos madre e hijo, hemos tenido siempre una relación muy buena, bonita, es casa, pero ahora sí llevamos muchas semanas trabajando juntos y 24 sobre 24 prácticamente”, explicó durante la entrevista a Elle. En tono distendido, sumó que Carlo la ve actualmente más a menudo a ella que a su propia esposa e hijo, reforzando la intensidad de la convivencia laboral y familiar en esta etapa.

Al referirse a Carlo Costanzia, Flores resaltó las capacidades y la dedicación de su hijo, características que influyeron notablemente en su selección como compañero de programa. “Ya sabía lo manitas y perfeccionista que es mi hijo y por eso le elegí de pareja”, detalló a Elle.

De cara al 6 de diciembre, fecha en que su nieto, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cumplirá un año, Flores confirmó la importancia de la reunión familiar y la ilusión frente a unas navidades que considera serán muy especiales. En sus palabras, reveló que por el momento no ha tenido ocasión de preparar los festejos, pero reconoció la prioridad que da a la familia y a los amigos cercanos durante estas fechas. “No he tenido tiempo a preparar nada, pero sobre todo centrada en la familia y amigos cercanos, como todas las navidades”, expresó durante el diálogo con Elle.

Consultada sobre una posible reunión con Terelu Campos, abuela materna del niño, Flores explicó que no existe certeza aún sobre los encuentros, dado que no han conversado sobre los detalles. Sin embargo, anticipó que este tipo de celebraciones navideñas suelen realizarse en un ámbito familiar y que probablemente compartan esos momentos juntos. “No tengo ni idea. Es que no lo sé, no hemos hablado, pero obviamente son celebraciones que haremos juntos. Pues en familia, claro”, expresó a Elle, dejando abierta la posibilidad de ver a ambas abuelas junto a Carlo en el cumpleaños del niño.

La presencia de Mar Flores en la gala y su reciente incursión en la televisión junto a su hijo suman nuevos capítulos a una historia familiar cada vez más visible en el ámbito público, según fue reportado por la revista Elle. Su entrevista en el evento aportó detalles sobre los desafíos de compatibilizar la vida profesional y personal, así como sobre la importancia de las tradiciones y las reuniones familiares en momentos clave del calendario.