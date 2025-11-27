Los datos satelitales revelan la dinámica estacional y las vulnerabilidades de los glaciares de la Tierra

El análisis de casi una década de datos recogidos desde 2014 hasta 2022 a través de imágenes satelitales de alta resolución permitió detectar patrones globales en el movimiento estacional de los glaciares, según consignó el Instituto de Tecnología de California (Caltech) en una investigación publicada por la revista Science. Este trabajo presenta una imagen detallada del comportamiento dinámico del hielo terrestre, al examinar cómo la velocidad de los glaciares varía a lo largo del año bajo la influencia de los cambios en la temperatura del aire. Los resultados ofrecen una perspectiva más precisa sobre el modo en que el aumento sostenido de la temperatura mundial puede alterar los ritmos y la aceleración de estos enormes cuerpos de hielo en distintas regiones planetarias.

De acuerdo con lo informado por Caltech, el equipo utilizó más de 36 millones de pares de imágenes satelitales, aportadas por la NASA, para medir la dinámica de cada glaciar terrestre con un área mayor a 5 kilómetros cuadrados. La investigación se enfocó en el ritmo de aceleración y desaceleración de los glaciares a lo largo de los ciclos anuales en distintas latitudes y climas, lo que permitió mapear la sensibilidad de los glaciares frente a las condiciones ambientales locales. Science publicó que estos análisis revelaron fluctuaciones significativas en la velocidad del hielo asociadas al ciclo anual de temperaturas, con un impacto particularmente notable en zonas templadas.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio, detalla el medio, es la relación directa entre las oscilaciones estacionales de los glaciares y las temperaturas locales del aire. Los glaciares que se encuentran en regiones donde las temperaturas máximas superan los 0 grados Celsius muestran variaciones más pronunciadas, incrementando su velocidad de desplazamiento a comienzos del año. Los autores del estudio atribuyen este fenómeno al aporte de agua de deshielo superficial: al filtrarse a la base del glaciar, eleva rápidamente la presión del agua subglacial, reduce la fricción y facilita el desplazamiento del hielo.

Caltech detalla que los glaciares y capas de hielo de la Tierra han experimentado un proceso de reducción acelerada durante las últimas décadas. El futuro de estos cuerpos de hielo, incluyendo su aporte al aumento del nivel del mar y otros riesgos asociados, dependerá del grado y la velocidad de su respuesta ante el calentamiento global. Según la publicación en Science, la complejidad de los procesos físicos que gobiernan el fluido del hielo impide hasta ahora una comprensión completa, pero el estudio de las respuestas estacionales inmediatas abre una vía de investigación sobre los mecanismos que intervienen en el sistema glacial.

El medio señala también que, pese a los avances aportados por esta base de datos global, aún falta profundizar cuantitativamente en las diferencias regionales y en los distintos tipos de glaciares existentes. Los registros obtenidos permiten observar la magnitud de las oscilaciones estacionales, así como identificar los factores responsables de las diferencias en la sensibilidad de los glaciares de acuerdo con sus características y ubicación.

Los resultados recogidos por el estudio muestran que, a nivel mundial, los glaciares que exhiben una mayor variabilidad estacional de la velocidad también presentan, en términos generales, una relación medible pero débil con una variabilidad interanual más marcada de su flujo. Esta correlación sugiere, según Science, que la estructura y la forma del glaciar, junto con las condiciones subglaciales, influyen de modo importante no solo en su comportamiento ante los cambios estacionales, sino también en las tendencias de mayor escala temporal.

Según Caltech, este tipo de seguimiento permite no solo conocer la sensibilidad inmediata de los glaciares al entorno, también ayuda a anticipar cómo estos sistemas podrían reaccionar en el futuro, a medida que las temperaturas globales continúan aumentando. El estudio resalta que las variaciones estacionales no necesariamente implican cambios a largo plazo, pero permiten reconocer los mecanismos de respuesta del hielo y el potencial de escalado de ciertos procesos debido al calentamiento.

La aplicación de tecnología satelital de alta resolución, según destaca el informe de Science, ha hecho posible avanzar en la observación y el análisis globalizado del comportamiento glacial. Los registros obtenidos no solo aportan una visión a escala planetaria, sino que también permiten examinar áreas previamente inaccesibles y comparar tendencias en distintas zonas geográficas.

En sus conclusiones, los autores del estudio remarcan la importancia de seguir monitoreando los glaciares con herramientas remotas y de mejorar los modelos predictivos para anticipar el impacto del cambio climático en las reservas de hielo del planeta. La interacción entre el derretimiento superficial, la presión subglacial y las particularidades de cada masa de hielo aparecen como elementos clave para describir el comportamiento futuro de los glaciares, según recopiló Science en su publicación sobre el trabajo del grupo de investigación del Caltech.