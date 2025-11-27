LaLiga y K League consolidan su cooperación con un nuevo programa intensivo para entrenadores coreanos

El itinerario académico a cargo del Departamento de Proyectos de Fútbol de LaLiga permitió que 28 entrenadores surcoreanos profundizaran en la observación directa de entrenamientos y partidos de equipos juveniles, así como en la aplicación práctica de diversas metodologías dentro del contexto del fútbol español. Según reportó LaLiga, estos profesionales de la K League participaron durante nueve días en sesiones intensivas que buscaron perfeccionar sus habilidades formativas y técnicas, en el marco de una cooperación sostenida desde hace más de un lustro entre ambas organizaciones.

De acuerdo con la información brindada por LaLiga, el grupo surcoreano viajó a España para sumarse a un programa formativo centrado en metodología, análisis y desarrollo del talento joven. Esta iniciativa, que se inscribe en el acuerdo de colaboración entre la liga española y la surcoreana, apunta a impulsar el fútbol formativo en Corea del Sur y fomentar el intercambio técnico entre los dos países. Dentro del programa, que combinó teoría y práctica, el Sevilla FC asumió un papel central al ejercer como anfitrión en la ciudad andaluza, abriendo sus instalaciones, permitiendo a los entrenadores asistir a entrenamientos y partidos de categorías inferiores, además de coordinar formaciones específicas e instancias de análisis estratégico.

La agenda desarrollada incluyó sesiones de capacitación en la sede central de LaLiga en Madrid. Allí se abordó la Metodología LaLiga, basada en cuatro pilares: táctico-cognitivo, físico-condicional, psicosocial-afectivo y técnico-coordinativo. Estos módulos permitieron a los entrenadores surcoreanos conocer en profundidad el sistema y la filosofía de entrenamiento que caracteriza al fútbol base español. Según detalló LaLiga, el contenido académico también abarcó estructuras organizativas del fútbol base nacional, el Plan Nacional de Canteras y el papel asignado a los jugadores formados en las divisiones inferiores dentro de la máxima competición española.

El programa no se limitó a las sesiones teóricas, sino que integró actividades prácticas mediante la observación directa tanto de los entrenamientos como de competiciones oficiales en las categorías U6 hasta U23 del Sevilla FC. Los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer la academia de jóvenes talentos del club, presenciar sesiones del primer equipo y asistir a partidos correspondientes a LaLiga. La integración de la práctica permitió a los entrenadores analizar en el terreno la aplicación de conceptos y estrategias abordadas en las aulas.

Según consignó LaLiga, otros ejes temáticos importantes fueron el scouting, el análisis de juego, las herramientas de observación y el uso de tecnología enfocada al rendimiento deportivo. Las formaciones abracaron tanto la estructura del fútbol español como la preparación técnica y táctica de jugadores desde las etapas iniciales hasta la edad sub-23, poniendo énfasis en procesos de detección y desarrollo sostenido del talento.

En relación con los objetivos de la K League, el director técnico Kim Ho Young sostuvo que la modernización del sistema formativo surcoreano constituye "el pilar central" de su estrategia institucional, subrayando que la experiencia y el conocimiento especializado compartidos por LaLiga representan "un modelo de referencia clave". Kim añadió que “este programa de formación refleja la visión compartida por ambas instituciones: desarrollar jugadores de manera sostenible y elevar su competitividad en el ámbito global. Nuestra intención es seguir ampliando esta colaboración para establecer un nuevo estándar en el desarrollo del fútbol coreano", según cita LaLiga.

Por parte de LaLiga, Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol, remarcó que la visita de los entrenadores coreanos responde a la voluntad de la organización por compartir su “know-how” con ligas y clubes internacionales. En palabras de Florit: “Exportar nuestra experiencia en fútbol base ayuda a fortalecer el desarrollo global del deporte, a la vez que consolida a LaLiga como un asesor de referencia en metodología, talento joven y estructuras formativas”, declaró según el comunicado de la organización.

La edición de 2025 fue valorada de forma especialmente positiva por los responsables de ambas ligas, quienes acordaron mantener y ampliar la colaboración con futuros programas y planes conjuntos, según consignó LaLiga. Para los directivos de la K League, el viaje formativo constituye un paso fundamental en la estrategia orientada a dotar de mayores recursos técnicos a sus entrenadores y, de ese modo, enriquecer los procesos de formación de las academias surcoreanas.

El involucramiento del Sevilla FC resultó determinante durante esta edición, ya que además de la oferta académica, puso a disposición de los visitantes la residencia de los jóvenes jugadores, lo que permitió a los entrenadores extranjeros conocer de cerca el entorno del futbolista en desarrollo. De acuerdo con la información de LaLiga, la exposición al trabajo diario e integración total en los procesos del club andaluz contribuyó a consolidar la experiencia educativa.

El medio oficial subrayó que el compromiso de LaLiga con la internacionalización de su metodología formativa responde a su amplia experiencia en la gestión integral de jugadores y técnicos, posicionando a la organización como líder y referente en este tipo de proyectos. Ambas ligas coinciden en que el intercambio no solo fortalece el desarrollo del fútbol de base coreano, sino que también abre canales para la evolución permanente del deporte, a partir de la transferencia de conocimiento, la adaptación de modelos exitosos y la proyección de nuevas generaciones de jugadores con una base formativa sólida.