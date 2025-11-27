La cantante mexicana Gala Montes actuará en 'Ibiza Paradise' y cantará una versión de Nacho Cano de 'Mujer contra Mujer'

Durante más de tres décadas, Nacho Cano no había producido ni recuperado repertorio de Mecano para un nuevo proyecto musical ni para promover voces femeninas en escena. Según detalló Europa Press, esta situación cambió con la invitación realizada a Gala Montes, artista mexicana, quien participará en el espectáculo ‘Ibiza Paradise’ en el escenario de los Cines Callao de Madrid. Montes tomará el papel de Marta y ofrecerá su interpretación de ‘Mujer contra Mujer’, un tema considerado emblemático del pop español.

Europa Press consignó que Gala Montes actuará como invitada especial el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre. La propia cantante relató en Canal 33 TV que sus inicios en las artes escénicas datan de la infancia en México, donde comenzó su carrera como actriz a los seis años. Posteriormente transitó hacia la música, motivada por el impacto que le provocó el musical ‘Hoy no me puedo levantar’. En la entrevista recuperada por Europa Press, Montes explicó el inicio de su relación artística con Nacho Cano, exintegrante de Mecano: “Después de muchos años, hace unos meses, conecté con Nacho Cano. Y bueno, ahora me invitó a cantar en su obra de teatro en México, en La Malinche”. Tras esa experiencia, Cano la convocó para actuar en ‘Ibiza Paradise’ junto al artista Jacob.

El personaje de Marta, interpretado por Montes, fue delineado como una joven con aspiraciones de triunfar en el cine, quien está próxima a audicionar y que se involucra emocionalmente con el protagonista de la historia. La artista describió que la narrativa romántica del espectáculo se despliega a través de icónicas canciones, permitiendo que el público descubra el vínculo entre ambos personajes. Según relató la cantante, siente que Marta es “su sweet Caroline”, una referencia afectiva para caracterizar la relación que se desarrolla en la trama.

En cuanto al repertorio musical, Gala Montes subrayó ante Europa Press el significado de la canción ‘Mujer contra Mujer’, señalando la relevancia personal y social que tiene dicho tema. “Estoy muy honrada y muy agradecida. Nacho llevaba más de 30 años de no reproducir algo de Mecano y producir a alguien más. Y por eso me siento muy honrada”, afirmó la artista. Montes también apuntó la importancia del tema para grupos diversos de mujeres, enfatizando que, en un sector artístico como el de la música donde persisten los desafíos, la posibilidad de interpretar esta canción se convierte en un aliciente para aquellas personas que aún enfrentan miedos o limitaciones de libertad. “La carrera de cantante es muy difícil. Que él me haya dado esta gran oportunidad de interpretar este tema en el que muchas mujeres que se sienten todavía con miedo y sin libertad, puedan sentirse agradecidas”, declaró la cantante en la entrevista distribuida por Europa Press.

Montes compartió aspectos de su experiencia personal relacionados con el mensaje de la canción. La artista reveló públicamente: “Digamos que salí del clóset hace un par de años y, pues, es una canción que representa demasiado”. Respecto al desafío que enfrenta al asumir la interpretación de un referente del repertorio musical en español, Montes reconoció: “Sí fue una gran responsabilidad, pero bueno, yo creo que a Nacho le gustó por algo, de haber sido”.

En palabras dirigidas a quienes asistirán al espectáculo, Gala Montes anticipó que la función ofrece una experiencia festiva y apta para públicos diversos: “Se la van a pasar increíble. Es una gran fiesta. Es un gran momento para olvidarse de todo lo que está pasando. Disfrutar, ir con su familia, comer rico y bailar”, según recuperó Europa Press.

Por su parte, Jacob Stankley, protagonista junto a Montes en ‘Ibiza Paradise’, ofreció una descripción de la esencia del montaje. El actor caracterizó la obra como “una fiesta donde tú vas y sabes que te lo vas a pasar bien, que vas a disfrutar”. También explicó que el musical recorre la historia de la isla de Ibiza a través de las agrupaciones ícono del rock and roll y documenta la transformación del destino balear en una “leyenda pura”, según publicó el mismo medio.

Stankley describió su rol dentro del espectáculo como maestro de ceremonias, aclarando que se trata de un personaje flexible que adopta diferentes facetas a lo largo de la representación. Explicó que su participación representa “el espíritu fiestero de Ibiza que guía a los protagonistas”, con apariciones en múltiples escenas bajo distintas identidades. El proceso de preparación, detalló en declaraciones que recoge Europa Press, consistió en una residencia creativa con el elenco original en Ibiza, donde diseñaron la propuesta artística desde cero. El actor rememoró que esa experiencia constituyó su primer acercamiento a la isla: “Yo no conocía Ibiza, que va, nunca en mi vida”.

Sobre la labor de Nacho Cano en la dirección del proyecto, Jacob Stankley relató que la decisión de llevar al equipo a Ibiza respondió al interés por sumergirlos en el contexto real de la obra y fortalecer la conexión creativa. El actor destacó además el carácter interactivo del espectáculo. Según reportó Europa Press, Stankley describió ‘Ibiza Paradise’ como un montaje “con mucha libertad”, en el que los asistentes pueden bailar, cantar o levantarse cuando lo deseen. En distintos números, los actores interactúan directamente con el público, que se incorpora al baile y forma parte activa de la función.

En relación con el enfoque escénico, Stankley reveló que la producción integra elementos de teatro con recursos audiovisuales en tiempo real. Una cámara presente en sala transmite las acciones de los asistentes y los actores, de modo que el público aparece proyectado en pantalla como parte del espectáculo, lo que suma una dimensión cinematográfica al montaje, describió el actor según Europa Press.

La participación de Gala Montes en ‘Ibiza Paradise’ marca una colaboración entre la escena musical mexicana y la española bajo la batuta de Nacho Cano, quien retoma la música de Mecano para dar un nuevo impulso a la diversidad y la visibilización femenina dentro del género teatral y musical. El musical plantea recorridos emotivos y simbólicos por medio de canciones reconocidas, al mismo tiempo que invita a la audiencia a sumarse presencialmente y en pantalla en una experiencia que, según expresaron sus protagonistas, tiene vocación de fiesta compartida.