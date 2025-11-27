El estrés durante el embarazo puede moldear el cerebro y el comportamiento antes de nacer

Las investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han revelado que las diferencias biológicas, culturales y educativas entre madres y padres en el cuidado de los recién nacidos tienden a desaparecer cuando ambos progenitores se exponen de manera adecuada a los estímulos de sus hijos. Según informó la UNED, estas conclusiones se desprenden de un trabajo conjunto con la Universidad Estatal de Rutgers en Nueva Jersey, y financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que ha explorado la relación entre el estrés gestacional y el comportamiento parental tanto en animales como en personas. Los hallazgos principales apuntan a que el estrés experimentado durante el embarazo tiene efectos significativos en la estructura cerebral y en las funciones afectivas y sociales de la descendencia, provocando alteraciones no solo en animales sino también en humanos.

De acuerdo con el detalle proporcionado por el medio, María Cruz Rodríguez, catedrática de Psicobiología de la UNED y responsable del único laboratorio en España especializado en conducta parental desde una perspectiva neurobiológica, explicó que los experimentos desarrollados en ratas permitieron observar una serie de modificaciones tanto en el cerebro como en las conductas de la descendencia a partir del estrés crónico sufrido durante la gestación. En estos experimentos, quedó demostrado que dicho estrés eleva la cantidad de neuronas en hembras y la reduce en machos en núcleos cerebrales específicos, lo que afecta los patrones habitualmente diferenciados por sexo. Este fenómeno también produce cambios hormonales asociados: la testosterona desciende en los machos y el estradiol en las hembras, variantes neuroendocrinas que posteriormente influyen en la expresión de conductas parentales.

En la práctica, los resultados obtenidos por el equipo de la UNED mostraron que las hijas de madres sometidas a estrés durante el embarazo, al llegar a la adultez, no replicaron comportamientos maternales. En contraposición, los machos en edad adulta de esas mismas camadas desarrollaron conductas de cuidado que tradicionalmente se asocian a las hembras. Rodríguez afirmó que estos efectos evidencian una “feminización en machos” y “masculinización en hembras” derivadas del entorno prenatal estresante. Según publicó la UNED, estos patrones de cambio en el comportamiento parental se activan a través de modificaciones en los circuitos cerebrales relacionados con las respuestas emocionales y los vínculos afectivos.

La metodología empleada para inducir estrés en las ratas gestantes se basó en un modelo internacionalmente consensuado que consistía en la exposición controlada a luz, temperaturas elevadas y períodos de inmovilización durante 45 minutos diarios en el último tercio de gestación. Dicho procedimiento permitió observar con precisión cómo la presencia de factores adversos ambientales en la etapa prenatal influye en la expresión de los comportamientos asociados a la parentalidad, los cuales resultan fundamentales para la supervivencia de la especie.

Tras más de tres décadas de estudios centrados en modelos animales, la UNED logró trasladar estos conocimientos al análisis en humanos gracias al trabajo conjunto con Rutgers. De acuerdo con lo reportado por la UNED, se identificaron paralelismos claros entre los efectos observados en roedores y los problemas detectados en personas expuestas a altas dosis de estrés durante el embarazo, como es el caso de mujeres que atravesaron episodios de violencia doméstica o experiencias de desplazamiento en contextos de guerra. En estas mujeres, se observaron retos para establecer contacto físico y emocional con sus bebés, lo que, según la especialista, impacta negativamente en el desarrollo afectivo y social de los hijos.

El vínculo entre el aumento de cortisol en las madres humanas, o de corticosterona en las ratas, y la modificación del entorno hormonal a nivel fetal fue otro de los elementos destacados en las investigaciones citadas por la UNED. Estos cambios en el perfil hormonal materno actúan directamente sobre la maduración cerebral y determinan, en última instancia, el repertorio conductual y las habilidades sociales de la descendencia.

La UNED recordó que esta línea de investigación comenzó hace más de treinta años y que, a raíz de los resultados obtenidos, el análisis del cuidado parental se ha considerado cada vez más desde una perspectiva compleja que incluye factores biológicos, emocionales y sociales. Según publicó la universidad, el comportamiento de cuidados a la descendencia no responde únicamente a un instinto automático sino que se configura a partir de un equilibrio entre los aspectos neuroendocrinos y el entorno emocional en el que se desarrolla la gestación.

En los trabajos realizados en humanos, los datos recogidos reflejaron que la tradicional diferenciación entre madres y padres en cuanto al cuidado de los recién nacidos puede modificarse a favor de una mayor equidad si ambos progenitores tienen una exposición directa, activa y suficiente a los estímulos proporcionados por sus hijos. Esta observación, de acuerdo con la catedrática Rodríguez, implica que elementos atribuibles a la biología, la cultura o la educación pueden no ser determinantes en el reparto de las conductas parentales, ya que la experiencia y el entorno contribuyen a modelarlas.

Por este motivo, los equipos de la UNED plantearon la necesidad de proteger a las madres y a sus hijos desde el inicio de la vida, argumentando que las condiciones en que se plantea el embarazo y la gestación influyen de manera decisiva en el bienestar de la siguiente generación. Según reiteró la especialista basándose en los datos de los estudios, salvaguardar el entorno emocional y neurobiológico de la gestante constituye un punto clave no solo para la salud individual de madres e hijos, sino también para el futuro del conjunto de la sociedad.

Tal como concluyó la UNED en su resumen de hallazgos, el trabajo de varias décadas ha permitido precisar que las alteraciones provocadas por el estrés durante el embarazo desencadenan consecuencias medibles tanto a nivel cerebral como en los patrones de interacción social y emocional de los descendientes. Por su parte, la exposición temprana y suficiente de los padres al contacto con el recién nacido facilita que ambos progenitores puedan adquirir y ejercer de forma equivalente las conductas necesarias para el cuidado y el desarrollo saludable de los hijos.