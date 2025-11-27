Econocom España supera el millón de televisores instalados en habitaciones de hotel de todo el mundo

El crecimiento sostenido del sector hotelero español ha impulsado una transformación digital que va más allá de la simple renovación tecnológica. Según informó Econocom, las principales cadenas del país muestran una preferencia creciente por la implementación de sistemas avanzados que no solo modernizan la infraestructura audiovisual, sino que buscan responder a nuevos patrones de consumo y expectativas de los huéspedes. Este avance se concreta con el reciente anuncio de la firma: Econocom España ha superado el millón de televisores profesionales instalados en habitaciones de hoteles a nivel global, consolidando su papel como socio de referencia para el sector.

De acuerdo con los datos aportados por Econocom, alrededor del 60 por ciento de los grandes grupos hoteleros españoles recurren de forma habitual a sus servicios para actualizar y ampliar soluciones tecnológicas en sus establecimientos. Esta tendencia, reportó la compañía, se refleja en la preferencia que muestran uno de cada tres hoteles españoles, que eligen cada año a Econocom para la actualización de sus sistemas audiovisuales, plataformas de contenido y sistemas de gestión centralizada. El medio especificó que la digitalización del sector hospitality constituye un área clave para la economía nacional, ya que representa más del 12 por ciento del Producto Interno Bruto.

El director de Econocom Audiovisual Solutions en España, Jaime Villanueva, destacó, según consignó Econocom, que la empresa no solo suministra equipos tecnológicos, sino que acompaña a los operadores hoteleros en el diseño y la creación de experiencias digitales destinadas a mejorar la eficiencia operativa y a aportar valor real a los huéspedes. Villanueva subrayó que Econocom desarrolla proyectos en 95 países, lo que refuerza su alcance internacional y experiencia en el sector.

La propuesta de Econocom durante la última década, según detalló la empresa, ha consistido en perfeccionar la integración de tecnología audiovisual en habitaciones, áreas comunes y espacios premium dentro de los hoteles. Los servicios incluyen sistemas de gestión centralizada de contenidos, capaces de personalizarse para cada usuario mediante plataformas propias como HubRoom. La compañía también implementa centros de control, infraestructura de red y recursos tecnológicos de última generación para asegurar tanto la experiencia de conectividad de los clientes como la seguridad de la información.

Econocom facilita modelos de financiación flexibles que permiten a los hoteles llevar a cabo procesos de renovación tecnológica sin desembolsos iniciales relevando de carga financiera a las empresas del sector. Además, la compañía gestiona el ciclo completo del dispositivo desde su diseño y puesta en marcha hasta el mantenimiento y la gestión responsable al término de la vida útil de los equipos. Las soluciones que ofrece pueden escalarse y adaptarse a las dimensiones y necesidades específicas de cada establecimiento.

Javier de Córdoba, director de Hospitality de Econocom Audiovisual Solutions, explicó para Econocom que aunque el equipamiento más visible para el huésped suele ser la pantalla instalada en la habitación o en las salas de reuniones, existen elementos clave que marcan la diferencia, como los sistemas de gestión de contenidos, las soluciones de sonido, iluminación, aromas y, especialmente, la protección de los datos. De Córdoba señaló que“ estos factores, en conjunto, son herramientas que Econocom pone a disposición de los empresarios hoteleros para que se distingan en un mercado orientado a un consumidor cada vez más sofisticado y exigente”.

El enfoque de Econocom, de acuerdo a lo expuesto por la compañía, está alineado con la demanda creciente de digitalización en la industria hotelera, que abarca tanto la modernización tecnológica como la atención a la experiencia integral de los huéspedes. La propuesta incluye la posibilidad de adaptar soluciones a las tendencias internacionales y a los requerimientos operativos locales. Con la superación del hito del millón de televisores instalados y el fortalecimiento de modelos de gestión inteligente de contenidos, la empresa amplía su posicionamiento como un referente del sector hospitality, que mantiene altos estándares de innovación, seguridad y facilidad de financiación, según remarcó Econocom durante el anuncio.