Ecoembes acerca el reciclaje a más de un millón de mayores con el programa 'Terceros en edad, primeros en reciclar'

La creación de una red empresarial integrada por diez compañías con presencia en residencias y centros de día ha ampliado la llegada de la iniciativa ‘Terceros en edad, primeros en reciclar’, promovida por Ecoembes, a más de 500 centros privados y más de 40.000 usuarios mayores. Así, según detalló Ecoembes, la colaboración con el sector privado, sumada al respaldo de administraciones públicas, ha facilitado que el programa alcance en total a más de un millón de personas mayores desde su lanzamiento en 2017. La organización informó que el objetivo es fomentar entre la población mayor hábitos de reciclaje y circularidad, así como favorecer la inclusión social y el envejecimiento activo a través de la formación y la participación colectiva.

Según informó la entidad, la iniciativa abarca un despliegue de actividades y formación dedicadas a residencias, centros de día y de participación activa en toda España. Ecoembes precisó que el proyecto opera en 14 comunidades autónomas y en Melilla, sumando más de 2.500 centros involucrados y la capacitación de 11.000 profesionales en buenas prácticas de separación y gestión de residuos. Además, destacó la entrega de más de 11.200 contenedores y papeleras, tanto amarillas –destinadas a envases de plástico, metálicos y briks– como azules –para papel y cartón–, acompañadas de iniciativas educativas y recreativas diseñadas para adaptarse a las capacidades y preferencias de las personas mayores.

El programa no solo pone el acento en el reciclaje de residuos sino que impulsa la circularidad y el envejecimiento activo, reforzando la idea de que la edad no representa una barrera en la contribución a la sostenibilidad. De acuerdo con Ecoembes, la formación para el personal de los centros es fundamental para que profesionales y usuarios adopten prácticas responsables en la gestión de residuos, lo que repercute en la sensibilización ambiental dentro de las propias instalaciones y fuera de ellas.

Las actividades propuestas se estructuran para combinar el aprendizaje con la interacción social, lo que potencia el compromiso y la motivación de los participantes. Dentro de ellas, Ecoembes señaló el proyecto ‘LIBERA Senior’ como uno de los más valorados, centrado en combatir la basura en entornos naturales y urbanos. Además, se promueven acciones intergeneracionales junto a niños, niñas y jóvenes, como talleres y sesiones informativas conjuntas, en un esfuerzo por fortalecer los vínculos entre generaciones y consolidar a las personas mayores como referentes de circularidad. Otras propuestas, como el bingo del reciclaje, buscan consolidar el hábito de separar residuos de envases de forma accesible y entretenida.

Dorleta Vicente, directora de Asuntos Legales y ESG de Ecoembes, expresó que “haber alcanzado el millón de personas mayores comprometidas con la sostenibilidad demuestra que la edad no es un factor limitante para cuidar del planeta, sino una oportunidad para inspirar a otras generaciones”. Según la entidad, el programa se fundamenta en el principio de un reciclaje inclusivo, abierto a la participación de todos los grupos de la sociedad, bajo el convencimiento de que la economía circular puede impulsar la integración social y una mayor conciencia ambiental.

Ecoembes explicó que la expansión del programa durante 2024 ha sido posible gracias al ingreso de las empresas Amavir, Caser Residencial, Clece, DomusVi, Eulen Servicios Sociosanitarios, Fundación Gerón, Ilunion VidaSénior, Macrosad, Sanivida y Villa Saluten, que forman parte de la red empresarial creada este año. Estas compañías gestionan residencias y centros de día en distintos puntos del país, lo que ha permitido que la propuesta amplíe su alcance de manera significativa respecto a ediciones anteriores.

Según consignó Ecoembes, la entrega de contenedores y la capacitación se han diseñado para facilitar la adaptación a las condiciones de cada centro y asegurar que tanto usuarios como trabajadores comprendan la importancia de la correcta separación y gestión de residuos. Asimismo, se busca promover la autonomía y el protagonismo de las personas mayores en iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y la economía circular.

Las acciones intergeneracionales recibieron una acogida destacada entre los centros participantes, de acuerdo con lo informado por la organización. Este enfoque refuerza la transmisión de valores ambientales entre distintas edades y contribuye a que las buenas prácticas se consoliden tanto en los espacios colectivos como en los hogares de los participantes.

Ecoembes detalló que el programa pretende servir como modelo replicable para otras iniciativas orientadas a la sostenibilidad y la inclusión social. La presencia en numerosas comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla demuestra, según la entidad, la capacidad de adaptación del proyecto a contextos y realidades diversas, y su potencial para extenderse dentro del territorio nacional.

El impacto alcanzado desde 2017 refleja la respuesta del sector de atención a personas mayores ante la necesidad de integrar la sostenibilidad en la vida diaria de los centros y en las rutinas individuales, según publicó la organización. La estrategia de formar a profesionales y dotar a las instalaciones con los recursos necesarios para el reciclaje busca facilitar que la población mayor desempeñe un papel activo en la protección del entorno.

La colaboración entre entidades públicas y privadas ha sido fundamental para multiplicar el alcance y la eficacia del programa, reportó Ecoembes. El fortalecimiento de esta relación a través de la red empresarial constituye, de acuerdo con la organización, un elemento clave en la consolidación de iniciativas similares de futuro.

Entre los objetivos del programa destaca, según Ecoembes, el deseo de derribar estereotipos acerca de la capacidad de las personas mayores para adaptarse a nuevos hábitos relacionados con la sostenibilidad, demostrando que este grupo social puede ejercer un liderazgo activo y positivo en la conservación del medio ambiente.

El balance publicado por la entidad desde la puesta en marcha del plan señala la participación de más de un millón de usuarios, el despliegue de más de 2.500 centros, la distribución de 11.200 contenedores y la formación de 11.000 profesionales, en un esfuerzo combinado para avanzar en la educación ambiental y la integración social desde la perspectiva de la economía circular.