Trump dice que Sudáfrica no recibirá invitación al G20 tras el boicot de EEUU a la cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la reciente exclusión de Sudáfrica del G20 de 2026 y el cese inmediato de fondos con el argumento de que la administración sudafricana demostró su incapacidad para ser miembro activo de la comunidad internacional, tras tensiones surgidas durante la última cumbre. Según publicó el medio original, Trump comunicó la decisión a través de su perfil en Truth Social tras el boicot estadounidense a la cumbre celebrada en Johannesburgo el fin de semana previo, y detalló que la sede de la próxima edición del encuentro global será la ciudad de Miami, Florida.

De acuerdo con la publicación citada, la acción de Trump responde a varios desencuentros diplomáticos recientes. Primero, Sudáfrica, que presidía el foro económico, se negó en un principio a transferir el mando de forma simbólica a un representante diplomático estadounidense de menor rango, pese a que finalmente aceptó hacerlo. El mandatario estadounidense señaló que no envió una delegación de alto nivel al evento como respuesta a lo que calificó como falta de reconocimiento y de acciones para frenar "los terribles abusos contra los Derechos Humanos que sufren los afrikáners y otros descendientes de colonos neerlandeses, franceses y alemanes". Trump expresó textualmente: “Dicho sin rodeos, están matando a gente blanca y permitiendo que les arrebaten sus granjas sin motivo alguno. Y lo peor de todo quizá sea que 'The New York Times', que pronto cerrará, y los mentirosos medios de comunicación no dirán ni una palabra contra este genocidio.”

El medio consignó que la relación de Trump con el gobierno sudafricano ha mantenido un tono confrontativo durante los meses recientes. El mandatario no solo reiteró la cancelación de ayudas económicas al país africano, sino que además defendió la introducción de medidas para priorizar la acogida de refugiados provenientes de Sudáfrica en Estados Unidos.

En sus declaraciones, Trump sostuvo que la situación de los afrikáners corresponde a un “genocidio” vinculado a la política de confiscación de tierras. Según la información de la publicación, durante el régimen del apartheid, vigente entre 1948 y 1991, los sudafricanos negros fueron desposeídos de sus tierras y éstas quedaron en manos de la minoría blanca. Han pasado más de 30 años desde el fin de ese régimen, pero la propiedad de la tierra permanece concentrada en más del 90 por ciento en manos de esa minoría, que representa solo el 20 por ciento de la población nacional.

En sus declaraciones más recientes, Trump arremetió nuevamente contra el periódico The New York Times, acusando a este medio y a otros referentes de la prensa de no visibilizar lo que considera un genocidio silenciado. Aludiendo a la cobertura mediática, el mandatario expresó que los medios no señalan estos crímenes contra la comunidad blanca sudafricana.

La ruptura diplomática se materializó tras el boicot de la delegación estadounidense en la cumbre sudafricana y prevé, según informado por la misma fuente, la suspensión de todos los pagos y subsidios que Estados Unidos otorgaba a Sudáfrica. La medida se implementó con efecto inmediato y afecta tanto la colaboración bilateral como la presencia del país africano en futuros eventos multilaterales liderados por Washington.

Respecto al trasfondo histórico, según difundió la fuente, la controversia sobre la tierra en Sudáfrica tiene raíces profundas en el legado del apartheid. La política de redistribución territorial ha generado fricciones internas e internacionales, con señalamientos recurrentes de parte de Trump sobre supuestos crímenes violentos hacia la comunidad afrikáner ocasionados por reformas agrarias en curso.

El medio reportó que la decisión estadounidense de excluir de la convocatoria al G20 a Sudáfrica supone un cambio en la relación diplomática entre ambos países. Miami recibirá la próxima cumbre, sin la participación de representantes sudafricanos, y el veto permanece vinculado a las diferencias sostenidas respecto a la gestión de derechos humanos en Sudáfrica y la postura de su gobierno ante las denuncias públicas llevadas adelante por la administración Trump.

Durante las últimas semanas, según detalló el medio de referencia, estas posturas han intensificado la tensión bilateral y puesto en primer plano la discusión sobre el papel de la comunidad internacional en el abordaje de situaciones internas de países miembros de organizaciones multilaterales como el G20.