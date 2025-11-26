Agencias

Las 'Guerreras' debutan con autoridad en el Mundial contra Paraguay

La plantilla dirigida por Ambros Martín arranca el campeonato en Trier superando con claridad a su rival sudamericano, con Lucía Prades destacando bajo palos, sólido trabajo defensivo y una renta que asegura sus primeras unidades en el Grupo D

La selección española femenina de balonmano selló su primer triunfo en el Grupo D del Mundial 2025 al imponerse a Paraguay por 26-17 en la ciudad de Trier, un resultado donde la guardameta Lucía Prades jugó un papel determinante al defender el arco nacional. Con este marcador, la plantilla dirigida por Ambros Martín sumó sus primeras unidades en la fase de grupos, exhibiendo un juego defensivo sólido y una ventaja en el marcador que aseguraron desde los primeros instantes. Según reportó el medio de comunicación, la actuación de Prades y la capacidad del combinado español para capitalizar su presión defensiva resultaron elementos clave para marcar la distancia en el resultado final.

Según informó la fuente, España presentó en el SWT Arena de Trier una alineación que combinó jugadoras ya experimentadas con nuevas incorporaciones, dejando ver el proceso de renovación que vive la selección. El equipo mostró desde el inicio un claro enfoque táctico en defensa, lo que permitió contener los ataques del conjunto sudamericano y afianzar su dominio en la cancha. Las acciones de Lucía Prades bajo los palos destacaron como uno de los pilares del rendimiento español, frenando los lanzamientos de las rivales y generando oportunidades para una rápida transición al ataque.

Tal como consignó la fuente, el partido se resolvió prácticamente en la primera mitad, cuando las ‘Guerreras’ lograron abrir una diferencia significativa al alcanzar un parcial de 13-6. Esta ventaja creó el escenario para que Ambros Martín implementara rotaciones entre sus jugadoras, buscando acomodar a las nuevas piezas dentro del esquema táctico sin perder solidez en el fondo. A pesar de estos cambios y de un tramo en que la ofensiva española perdió fluidez, el equipo supo administrar la diferencia conseguida.

Durante el segundo periodo, Paraguay ajustó su planteamiento y el encuentro tuvo una dinámica más equilibrada, aunque España mantuvo la distancia y nunca vio peligrar su cosecha de puntos. El medio destacó que, incluso ante el intento de reacción del conjunto paraguayo, la defensa española siguió funcionando de manera compacta, apoyada en las intervenciones de la portera y en la capacidad del bloque para anticipar y bloquear las intentonas contrarias.

El debut en Trier permitió a la selección española visibilizar su intención de regresar a los primeros planos del balonmano internacional, después de una etapa marcada por el recambio generacional y el objetivo de recuperar el terreno perdido en torneos recientes. Según relató la fuente, tanto la actitud colectiva como la respuesta individual de las nuevas jugadoras evidenciaron el hambre de crecimiento del equipo.

El resultado de 26 a 17 asegura el inicio ideal para las dirigidas por Ambros Martín en el Grupo D y fortalece las perspectivas para los próximos compromisos de la ronda, donde la confianza adquirida en el primer partido podría resultar determinante para continuar avanzando en la competición. La actuación defensiva exhibida, sumada a la efectividad en portería de Lucía Prades, posiciona al conjunto español con buenas expectativas en el trayecto mundialista, tal como destacó el medio que cubrió el encuentro.

