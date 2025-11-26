Josema Giménez: "Fue un gol de todos mis seres queridos"

El defensa del Atlético de Madrid, Josema Giménez, reveló que el gol anotado frente al Inter de Milán en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones estuvo profundamente marcado por la presencia y el ánimo de sus familiares y amigos más cercanos. Según informó Movistar Plus+, el futbolista uruguayo compartió tras el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano que considera esa anotación como resultado no solo de su esfuerzo individual, sino del sostén emocional que diariamente recibe de su entorno más íntimo.

Durante sus declaraciones a Movistar Plus+, Giménez relató que, en el preciso momento del remate de cabeza que permitió la victoria por 2 a 1, pensó especialmente en sus hijos. En sus palabras, “Rematé... con mis hijos. Paré a pensar en ellos, en la fuerza que me dan día a día para esforzarme, en mi esposa que me apoya y que siempre está ayudándome para que pueda llegar de la mejor manera a los partidos”. El defensor uruguayo subrayó que ese tanto se trató de un logro compartido, debido al impulso constante de quienes lo acompañan. Añadió además: "Creo que fue un gol de todos, de todos mis seres queridos, de la familia, de los amigos que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos, pero que nunca ha dejado de creer en mí".

Giménez recalcó al medio que sin el apoyo de su círculo inmediato, no podría desempeñarse de la misma manera en el terreno de juego. “Sin ellos no podría hacer lo que hago hoy”, afirmó, insistiendo en la influencia decisiva de su familia y de las personas más allegadas en el desarrollo de su carrera y en su rendimiento actual.

A pesar del resultado positivo que colocó al Atlético de Madrid en una posición ventajosa para avanzar a octavos de final de la Champions League, el futbolista optó por mantener la cautela respecto a la clasificación y enfatizó la necesidad de concentración máxima hasta el final del grupo. Según consignó Movistar Plus+, señaló que la clave reside en la perseverancia partido a partido: “Nuestro lema es partido a partido. En esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. La realidad es que hoy era un partido muy duro que necesitamos ganar y que ganarlo nos deja en una posición que nos hace pensar y creer que podemos clasificar directamente”.

En su análisis técnico del gol, Josema Giménez detalló que coordinó cuidadosamente la jugada previa al tanto. Según sus declaraciones recogidas por Movistar Plus+, el defensa solicitó al capitán Koke, responsable de ejecutar los saques de esquina, que lo lanzara desde el costado derecho. “Le había dicho a Koke que en el lado derecho lo tirara él. Saben los compañeros que cuando marcan en zona es muy difícil porque uno cuando viene embalado y con el doble ritmo, al final considero que es una de mis virtudes”, explicó Giménez. Manifestó su confianza en sus condiciones físicas para superar la marca en ese tipo de acciones, explicando: “Sabía que ellos de parado no me podían aguantar el salto simplemente porque yo venía lanzado. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que lo único que hice fue poner la cabeza”.

La anotación de Giménez, según la cobertura del medio mencionado, logró una victoria fundamental para el Atlético de Madrid, ya que el equipo pasó a depender de sí mismo para asegurar la clasificación a la siguiente ronda del principal torneo europeo de clubes. Movistar Plus+ destacó que el resultado incrementó las posibilidades del club madrileño de avanzar, remarcando al mismo tiempo la importancia del acompañamiento emocional y la fortaleza mental en el rendimiento individual de los jugadores.

El internacional uruguayo defendió el enfoque colectivo del equipo, resaltando que la prioridad se centra en sumar puntos jornada tras jornada, sin distraerse con pronósticos a futuro ni confiarse tras conseguir resultados favorables, según detalló Movistar Plus+. Al cierre del partido, el defensa reiteró la relevancia del apoyo familiar en su trayectoria profesional y en sus actuaciones más determinantes, subrayando que el bienestar personal y emocional sigue siendo un motor imprescindible para su desempeño dentro del campo.