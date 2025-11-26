El Ceuta impide el liderato del Almería de penalti

La AD Ceuta venció (3-2) a la UD Almería este miércoles en el partido aplazado de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, reanudado desde la segunda mitad, para cortar su mala racha e impedir el liderato del equipo andaluz.

El duelo que quedó suspendido con 1-1 a principios de mes por el fallecimiento de un aficionado dejó un trepidante segundo tiempo en el Estadio Municipal Alfonso Murube. Un disparo ajustado de Marcos colocó a los locales por delante, pero apenas cinco minutos después Sergio Arribas volvió a empatar con un cabezazo.

El partido se calmó por momentos hasta que un penalti por agarrón, protestado por los visitantes, lo convirtió Rubén Díez en el 3-2. El Almería apretó por otro empate pero perdió como no hacía desde hace casi dos meses y desaprovechó la opción de ponerse líder, cuarto así con 28 puntos por los 29 de Deportivo, Racing y Las Palmas. El Ceuta, que venía de tres derrotas, suma 21 como noveno.