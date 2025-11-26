Cristian Chivu, sobre el 2-1 del Atlético: "Teníamos que haber interpretado mejor esa situación"

El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, ha admitido que sus pupilos tenían que "haber interpretado mejor" el tiempo añadido de su partido ante el Atlético de Madrid durante la jornada 5 de la liguilla en la Champions League, saldado con derrota por 2-1 a causa de un gol 'in extremis' de Josema Giménez en un saque de esquina.

"Si no me equivoco, es el primer gol en un córner que encajamos conmigo aquí", dijo Chivu este miércoles en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano. "Teníamos que haber interpretado mejor esa situación", se lamentó el entrenador rumano sobre el gol definitivo.

"Lo bonito y lo bueno no es suficiente. Hay que añadir un poco más, algo que parece que no estamos siendo capaces de añadir. Hemos tenido una reacción rabiosa tras el partido del domingo pasado y hemos hecho unos primeros minutos muy buenos, pero la primera vez que hemos cometido un error hemos encajado un gol. Luego he visto una buena reacción, aun así no creamos muchas ocasiones. Por determinación sí hemos hecho algo, pero al área hemos llegado poco", argumentó el técnico 'nerazzurro'.

"Después del descanso hemos empezado como teníamos que haberlo hecho en toda la competición. Hemos podido atacar en profundidad y nuestro gol nace de una situación así", explicó. "Estaba claro que habría alguna reacción del equipo de casa en este estadio", elogió al Atlético.

"Nos ha faltado un poco de energía y hemos tenido que hacer cambios intentando darla para poder hacer algo más. Algún contragolpe no lo hemos gestionado bien delante de la portería y luego, cuando estábamos cerca de conseguir algo, hemos cedido un córner y ahí ante sus mejores saltadores encajamos el gol", señaló sobre el gol de Giménez.

No obstante, Chivu procuró ser comedido sobre cómo analizará sus recientes malos resultados con la plantilla. "Se les dice que hay que mantener la cabeza alta, que hay que aprender de los errores y añadir algo porque no es suficiente con lo que estamos haciendo. Toca trabajar y no perder el optimismo ni la motivación. Son momentos, como en la vida, donde la rueda sigue girando", reflexionó.

No en vano, el Inter cayó ante el AC Milan en su derbi liguero del pasado domingo. "Reacción sí la ha habido y he visto determinación, he visto a un equipo que ha querido ser y nos ha faltado suerte. Pero se mejora en las derrotas y hay que entender cada momento, entender de alguna oportunidad de peligro generada, de las ganas en cada duelo y de ser algo más de lo que estamos siendo ahora mismo", ahondó.

"Sabíamos lo difícil que era jugar aquí, por la organización defensiva y la calidad de sus jugadores", volvió a destacar la solidez del equipo colchonero en su estadio. "Hemos aguantado y hemos sido dominantes en ciertos momentos, y les hemos hecho algo de daño, pero luego su calidad ha emergido", concluyó Chivu.