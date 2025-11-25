Agencias

Patricia Pardo y Christian Gálvez, enamoradísimos, confiesan qué le piden a 2026

A pesar de que intentan dedicar a su familia los momentos en los que no están cumpliendo con sus compromisos profesionales, Patricia Pardo y Christian Gálvez no han dudado en aparcar por unas horas sus facetas de papás del pequeño Luca -que el 22 de diciembre cumplirá 2 años- para acompañar a Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara en la fiesta del X aniversario del diario 'El Español' este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Tan enamorados como el primer día a punto de celebrar 4 años de discreta relación, la pareja ha hecho balance del 2025 cuando queda apenas un mes para que acabe el año ante las cámaras de Europa Press: "Pues balance positivo, siempre positivo. Cada vez vamos a más, o sea, a nivel personal y a nivel laboral" confiesa el comunicador, que acaba de lanzar nuevo libro 'Lucas, el evangelista de los invisibles', y triunfa en Telemadrid con su nuevo programa, 'La tarde de Telemadrid'.

"Muy bien, muy contenta. Con 'Vamos a ver' a tope, dándolo todo a la una y media. Y en lo personal no nos puede ir mejor, así que felices, cruzando los dedos, tocando madera y dando gracias a Dios" ha añadido Patricia mirando con complicidad a Christian, en el que ha encontrado a su compañero perfecto de vida.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina -"yo era poquito navideño, pero ya con Patri, con las peques y con Luca cada vez mucho más" reconoce el mostoleño- toca hacer la lista de deseos para 2026. La de la pareja, como revela Patricia, incluye "salud, por supuesto que haya trabajo, que los tres niños comen mucho y los papás también. Y que haya amor siempre, amor, felicidad y tranquilidad. Que siempre hay muy mal rollo a veces y que estemos todos un poquito más de buen rollo, que es necesario en la tele también, ¿a que sí? Sí, un poquito menos ruido, más calma". "Más espiritualidad, un poquito más de fé y amor" añade.

