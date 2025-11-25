Agencias

Mueren tres personas al estrellarse una aeronave con ayuda humanitaria en Sudán del Sur

Al menos tres personas han muerto al estrellarse una aeronave cargada con ayuda humanitaria y operado por una organización benéfica internacional en el condado de Leer, en el centro de Sudán del Sur, según las autoridades locales.

La Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur (SSCAA, por sus siglas en inglés), que ha extendido su pésame a los seres queridos de las víctimas y las "organizaciones afectadas por este trágico accidente", ha explicado que el suceso tuvo lugar sobre las 8.30 horas (hora local), según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

La aeronave despegó de la capital, Yuba, transportando ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del estado de Unidad (región de Alto Nilo), pero "tuvo dificultades al acercarse a la pista de aterrizaje y posteriormente se estrelló".

El portavoz de la SSCAA, David Loputu, ha indicado que ha enviado un equipo de investigación al lugar del accidente para trabajar junto con las autoridades locales y los socios humanitarios. "Los detalles se compartirán a medida que avance la investigación", ha agregado.

Previamente, el comisionado interino del condado, Kueth Latjor, informó a Radio Tamazuj que la avioneta transportaba alimentos para la organización benéfica Samaritan's Purse, con sede en Estados Unidos, y que las víctimas son dos miembros de la tripulación y un ingeniero.

