Marcelino García Toral: "En los momentos puntuales se ve que la suerte no está de nuestro lado"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha afirmado que "en los momentos puntuales" de la Liga de Campeones 2025/26 le está faltando "el detalle, el acierto o la suerte" a sus pupilos para lograr mejores resultados, a tenor del 4-0 encajado este martes contra el Borussia Dortmund durante la jornada 5 de la liguilla.

"En dos minutos se te viene abajo un muy buen trabajo. Yo no tengo nada que reprochar a los jugadores, todo lo contrario. Felicitarles por el trabajo, competir ante un gran rival. Si vemos las ocasiones que nos hizo el rival, vemos que no existieron, pero que fueron absolutamente determinantes y en algunos casos quizás pudimos haber sido mejor", declaró Marcelino a Movistar Plus+ después del partido.

"Del 2-0... hasta el penalti lo para el portero y el rechace va el mismo jugador que ejecuta. Y te quedas con 10, entonces ya se pone todo muy difícil. Es una pena que en los momentos puntuales se ve que en esta Champions el detalle, el acierto o la suerte no está de nuestro lado", lamentó el técnico del 'Submarino Amarillo' desde el Signal Iduna Park.

"Pierdes 4-0 y a veces es difícil explicar un resultado cuando el partido discurre de la forma que ha discurrido. Tienes que aceptarlo, pensar que esto es el máximo nivel que, cualquier mínimo error te puede penalizar. Pero a pesar del resultado creo que el Villarreal no ha hecho un mal partido, todo lo contrario. Creo que habíamos prácticamente paralizado al Dortmund después del inicio, que sabíamos que nos dominaron pero sin hacernos peligro. Luego hicimos una corrección y creo que pasamos a dominar, tuvimos la confianza y tuvimos las mejores ocasiones", añadió.

"Cierto es que en esas mejores ocasiones tampoco logramos hacer al portero intervenir, pero creo que algunas fueron bastante claras. Y luego llega esa jugada final del primer tiempo", aludió al 1-0. "Fue un golpe duro, evidentemente. Luego tenemos una acción para el empate a uno y en la acción siguiente cometemos penalti y la expulsión", habló de lo ocurrido tras el descanso.

"Yo vi la jugada, la mano existe, es evidente que sin esa participación de la mano el balón no va a un compañero. Lo que no entiendo es por qué el árbitro no va a verla e interpretar si es o no. Es lo que no entiendo, además que esto se ve muy fácilmente", volvió rápidamente a analizar el 1-0. "Cuando la jugada es clara, se decide rápidamente; cuando estamos tanto tiempo para decidir una jugada, es que no se tiene la postura clara; cuando no se tiene la postura clara, pues lo normal es que el árbitro decida porque para eso está. Nosotros sí vimos una mano", criticó.

"Si esa mano no está ahí, el balón no va al compañero, que luego hay un remate, luego otro rechace y otro. Cierto es que creo que nosotros, sabiendo además que lo sabíamos que el balón iba a ir al segundo palo, pudimos defender esa acción muchísimo muchísimo mejor", admitió Marcelino.

"Tuvimos ocasiones para irnos por delante en el marcador y no tuvimos ese acierto. Además, yo creo que la de Tajon [Buchanan] fue una ocasión muy clara, luego el tiro de Pape [Gueye]. Tuvimos otras dos acciones de muchísimo peligro, pero no fuimos capaces de materializar y aquí no puedes perdonar. Si vienes a este campo contra este gran rival y tienes 44 minutos en los que demuestras más opciones para hacer gol, pues eso es el acierto. Por eso decía que no tengo nada que reprochar", repitió.

"Estamos todos apenados, ellos más porque tampoco sienten que hayan sido muy inferiores al rival, sino que el rival ha tenido una pegada tremenda. Luego el penalti y la expulsión modifica un partido que creo, como hasta ese momento que tuvimos prácticamente el empate en la acción previa, que jugar 11 contra 11 y si hubiéramos sido capaces, es una hipótesis, de aguantar más tiempo el 1-0, hubiéramos tenido chance", zanjó.