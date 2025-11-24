Springfield Kids llena de estilo Cisclassica en su función exclusiva para socios y amigos

Reafirmando su papel como patrocinador oficial de Circlassica por segundo año consecutivo, Springfield Kids ha sorprendido este fin de semana a los socios y amigos de la marca con una función exclusiva del espectáculo circense más popular de las Navidades, 'Noel' ('La historia jamás contada de Papá Noel'), que en esta ocasión descubre la historia de Nicolás, un niño muy especial con un don mágico para crear juguetes musicales que despiertan alegría, que es llevado por un reno mágico a un pueblo encantado llamado Noël habitado solo por artistas de circo.

Una historia entrañable que a través de un impresionante show con acróbatas, malabaristas o trapecistas de diferentes puntos del planeta, enseña a los más pequeños de la casa que el tiempo, el amor, la música y la magia son los verdaderos regalos de la vida.

Entre los asistentes a este evento tan especial -ubicado en una gran carpa en el recinto ferial de IFEMA Madrid- numerosos rostros conocidos y amigos de Springfield Kids, como Roberto Leal, María Castro, Jaime Astrain, Lidia Torrent, Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera, o Grace Villareal, que han disfrutado de una tarde inolvidable pensada para compartir en familia.

Y no han sido los únicos, ya que la marca ha reunido en esta función exclusiva a 1.900 personas, que han vivido en primera persona la magia del aclamado espectáculo. Un punto de encuentro para celebrar la creatividad, la ilusión y la esencia que define a Springfield Kids, en una experiencia que quedará marcada como uno de los momentos más significativos de la temporada.

Desde su lanzamiento hace dos años, la firma ha crecido con una propuesta de moda actual pensada para niños y niñas de 5 a 12 años. Para la marca, esta cita con Circlassica supone un hito dentro de su calendario anual, consolidando su compromiso con experiencias que conectan con su comunidad y fomentan los planes en familia.