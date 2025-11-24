Agencias

Detenidos dos hombres acusados de captar y someter a una mujer a explotación sexual

La Policía Nacional ha detenido en Almería a dos hombres acusados de captar en Chipre a una mujer y someterla a agresiones sexuales, amenazas y un control extremo mediante el método del llamado 'lover boy'.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la operación, denominada 'Proserpina', ha permitido desarticular la estructura que había captado a la víctima en el extranjero mediante un falso vínculo afectivo creado con la intención de atraerla a España con promesas de una relación estable y un empleo digno. La intervención policial ha permitido la liberación de la víctima.

La mujer fue captada a través de un procedimiento basado en generar una dependencia emocional y económica y los dos detenidos sufragaron sus gastos con el objetivo de crear una deuda que utilizaron después como herramienta de coacción, según ha añadido la Policía.

Tras su llegada al país, la trasladaron desde Málaga hasta Almería, donde le revelaron que debía prostituirse para saldar la supuesta deuda, "llegando incluso a fotografiarla para publicitarla en portales de contacto".

Durante este periodo, el proxeneta "la vejaba y humillaba de manera constante, ejerciendo un control absoluto sobre ella". Ese control era tan extremo que sufría castigos corporales y era obligada a grabar vídeos desde lugares concretos de la vivienda "para demostrar que seguía dentro y que no había salido de la misma".

Según ha agregado la Policía, ante la negativa de la víctima a ejercer la prostitución, el proxeneta llegó a contactar con terceras personas afincadas en Inglaterra con el propósito de trasladarla hasta ese país y someterla allí a las mismas actividades sexuales.

La intervención policial se inició cuando la víctima pidió ayuda a unos familiares, que se desplazaron desde Valencia y acudieron inmediatamente a solicitar auxilio ante dependencias policiales.

Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Almería la localizaron poco después en compañía de uno de los autores y la detuvieron de forma inmediata, mientras que el arrestado llegó a amenazar de muerte a los agentes.

La investigación permitió identificar a un segundo implicado y, tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes consiguieron finalmente localizarlo y detenerlo.

El procedimiento se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, que ha enviado a prisión al principal acusado y presunto cabecilla de la trama.

EuropaPress

