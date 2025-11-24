Alemania recomienda no viajar a Venezuela tras la alerta de EEUU a las aerolíneas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha emitido este lunes un aviso en el que recomienda no viajar a Venezuela ante una "posible escalada" y después de la alerta emitida por Estados Unidos a las aerolíneas que operan en el país suramericano.

"La situación en Venezuela actualmente es tensa. Existe la posibilidad de una escalada de la situación de seguridad en cualquier momento, incluso a corto plazo", ha indicado el Ministerio alemán en una nota oficial.

En particular menciona la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación estadounidense sobre "el deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y recuerda que "algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela".

Este fin de semana la española Iberia, la portuguesa TAP, la chilena LATAM, Caribbean Airlines y varias aerolíneas de Colombia y de Brasil han cancelado sus vuelos. También Turkish Airlines ha anulado las rutas a Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre.

Otras compañías como Conviasa, Estelar Latinoamérica y Laser Airlines han confirmado que continúan operando. Air Europa y Copa Airlines no han confirmado que mantienen sus rutas, pero éstas continúan apareciendo en sus páginas.

Alemania también se refiere al Decreto de Estado de Conmoción Exterior del 29 de septiembre que otorga competencias excepcionales a las autoridades tales como el cierre de fronteras y del espacio aéreo en caso de conflicto exterior.

"Podría resultar en cierres de vías a nivel nacional, mayores controles policiales y afectar a los viajes, así como en restricciones adicionales sobre las redes de telefonía y el acceso a Internet", ha advertido.

Berlín recuerda que desde 2016 está en vigor el estado de emergencia y que "persisten las penurias económicas y la escasez médica". Además alerta del riesgo de delitos violentos "exacerbados por la crisis actual" y el "creciente empobrecimiento".

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en el Caribe y ha amenazado con una intervención militar en Venezuela. Además ha matado en acciones miliares a 83 personas en los bombardeos sobre supuestas embarcaciones del narcotráfico.