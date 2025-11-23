Agencias

Rozalén llega el fin de semana al Palacio de Festivales con la obra teatral dedicada a Chavela Vargas

Guardar

La cantante Rozalén llegará el viernes 28 de noviembre y sábado 29 al Palacio de Festivales de Cantabria con la obra teatral 'Chavela', dedicada a la figura de la mítica intérprete mexicana Chavela Vargas.

El escenario de la Sala Argenta acogerá este espectáculo, una producción de Producciones Rokamboleskas, a las 19.30 horas ambos días, con una duración de 90 minutos sin descanso.

Bajo la dirección y dramaturgia de Carolina Román, Rozalén estará acompañada por Luisa Gavasa, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras.

La pieza narra como una María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano vuelve a casa después de una larga gira, la última. Su amiga, 'La pelona', viene a buscarla dentro de tres días y Chavela oscila entre el filo de este y el otro mundo.

De vez en cuando olvida quién es, pero un hilo rojo la lleva lejos, a esos lugares en "donde amó la vida", a un limbo de recuerdos que la visitan antes de la partida.

Allí, una anciana espera a la muerte, una niña herida manda dentro de una mujer y un mito se hace eterno. Así, los personajes aparecen y se desvanecen en una puesta escénica dotada de un realismo "mágico".

El Gobierno de Cantabria ha recordado que las entradas en venta anticipada para las dos sesiones están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, en ambas jornadas se pondrá a la venta el 10 por ciento del aforo, tanto en taquilla como en la página web, en cumplimiento de la Ley de Esspectáculos autonómica.

EuropaPress

