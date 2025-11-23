Agencias

Muere al menos un adolescente y más de una decena de personas resultan heridas en dos tiroteos en Chicago

Guardar

Al menos un adolescente de 14 años ha perdido la vida y otras ocho personas de entre trece y 17 años han resultado heridas de diversa consideración durante un tiroteo ocurrido en la noche de este pasado viernes en Chicago Loop, en el distrito financiero de Chicago, en el estado estadounidense de Illinois, después de otro episodio que dejó siete vícitmas, según han informado este sábado las autoridades locales.

Este incidente se produjo apenas una hora después de que otro tiroteo ocurrido durante una ceremonia de encendido de decorado navideño en otro punto de la ciudad se saldase al menos con otras siete personas heridas.

"La noche pasada, horas después de que más de 20.000 personas llegaran a la ciudad para disfrutar de nuestra ceremonia anual de iluminación de árboles. Hubo dos incidentes de disparos muy serios. A las 22.00 horas (hora local), siete víctimas fueron disparadas en 164 North State Street. Momentos después, hubo otro disparo en 140 South Dearborn. Hubo dos víctimas adicionales. Una de esas víctimas, una joven de 14 años, sostuvo varias heridas de disparos y murió", ha explicado el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

De los heridos durante el primero de los tiroteos, todos ellos trasladados a hospitales locales, seis personas se encuentran en buenas condiciones y una permanece bajo cuidados en situación estable. Respecto al segundo incidente, además de la víctima mortal, un joven de 18 recibió una herida de bala en una pierna e ingresado de gravedad en el hospital.

Johnson ha señalado que las autoridades policiales de la ciudad han recuperado un total de cinco armas de las localizaciones en las que se produjeron los disparos y ha apuntado que ya se están investigando las circunstancias que llevaron a estos incidentes.

Por el momento, no hay sospechosos bajo custodia para ninguno de los dos tiroteos, según informaciones de la policía de Chicago recogidas por la cadena ABC News.

Tras conocer la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, ha responsabilizado de lo ocurrido a las autoridades locales, a las que ha reprochado su falta de aptitud y su rechazo a las ayudas procedentes de la Casa Blanca.

"Crimen masivo y disturbios en el área del Chicago Loop (...). Mientras tanto, el gobernador (del estado de Illinois, Jay Robert) Pritzker y el alcalde de Chicago, de bajo coeficiente intelectual, están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría resolverse rápidamente", ha criticado el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Paz devuelve a la activista Amparo Carvajal la sede de la Asamblea Permanente de DDHH de Bolivia

Tras un conflicto que paralizó completamente sus actividades durante más de un año, la recuperación del edificio marca el restablecimiento de la Asamblea de Derechos Humanos, visto por activistas y autoridades como un hito para la democracia boliviana

Paz devuelve a la activista

(Crónica) España remonta a Chequia y vuelve a las semifinales de la Copa Davis

La escuadra nacional aseguró su pase a la penúltima ronda del certamen tras una vibrante actuación en Bolonia, superando la eliminación inicial mediante sólidos triunfos en individuales y dobles, donde Granollers y Martínez definieron la llave ante el combinado checo

(Crónica) España remonta a Chequia

Starmer insta a Andrés de Inglaterra a compartir la "información relevante" que tenga sobre el caso Epstein

Starmer insta a Andrés de

Interrumpido temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Eindhoven ante la presencia de drones

Interrumpido temporalmente el tráfico aéreo

Toto Wolff vende al estadounidense George Kurtz un 15% de su participación en Mercedes-AMG PETRONAS

El empresario George Kurtz, fundador de CrowdStrike, adquiere una participación minoritaria, se incorpora como coproductor, suma experiencia en tecnología y ciberseguridad, y apoyará la innovación estratégica para el campeonato mundial de automovilismo según confirma la escudería inglesa

Toto Wolff vende al estadounidense